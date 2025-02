Review: Panasonic TV-65Z95A (Z95A-serie) oled tv

Panasonic TV-65Z95A - Beeldverwerking

Voorbeeldige beeldverwerking is tegenwoordig de norm, zelfs op heel wat subtoppers. De Z95A levert op dit vlak geen verbeteringen tegenover een lager model zoals de Z85A, beide toestellen gebruiken dezelfde processor. Met HD-materiaal zoals live tv of Blu-ray zijn de resultaten uitstekend. De tv levert prima deinterlacing, goede ruisonderdrukking, en goede upscaling. De minimale instelling voor ruisonderdrukking is wel erg voorzichtig, medium leek de betere keuze. Je kan het resultaat eventueel wat accentueren met ‘Resolutie Remasteren’ in de minimumstand dan wel. Bij SD-materiaal zoals dvd laat je dit best uit, het risico dat je ruis accentueert leek ons te groot. Met blokvorming (compressieruis) heeft de processor het wat lastiger, de MPEG-ruisonderdrukking instelling zet je best op de ‘medium’ stand. Kleurbanden in zachte gradiënten blijven ook een moeilijke opdracht. Heel lichte gevallen elimineert hij wel, al moet je ‘Vloeiende Schakering’ daarvoor zeker in de ‘Medium’ stand zetten. Maar veel andere gevallen blijven zichtbaar, zeker in onze donkere Game of Thrones scène.

De processor levert samen het OLED-paneel zeer goede bewegingsscherpte. Er is kleine vage rand bij snel bewegende voorwerpen, maar sport of actiescènes zien er erg goed uit. Bij snelle camerabewegingen zullen filmbeelden duidelijk flink wat schokken tonen, dat is onvermijdelijk met 24fps materiaal. Schakel Intelligent Frame Creation” in, de Minimum-stand is aan te raden voor een goede filmervaring. Hogere standen zijn wel degelijk een optie, al is dat een kwestie van persoonlijke smaak. Bij complexe achtergronden kan je dan soms beeldfouten zien. Je moet dan ook afwegen of vloeiend beeld daar tegenop weegt. De processor grijpt in elk geval snel en nauwkeurig in.