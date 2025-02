Review: Fujifilm X-M5 – kleine krachtpatser is zeer compleet

Dit is de Fujifilm X-M5

We spraken in Arnhem met Maarten van Norden, Sales Manager van Fujifilm Nederland over de huidige markt van de instapcamera’s en de rol die smartphones hier hebben ingenomen. Smartphones zijn steeds belangrijker geworden in de rol als camera waarbij de markt voor de instapcamera’s nauwelijks nog interessant is voor de consument en daarbij ook voor de fabrikant. Je zag het eigenlijk al bij Fujifilm de afgelopen tijd. Het merk had eigenlijk geen camera’s meer in het assortiment onder de 1000 euro.

Toch is er een ommekeer gaande. Niet alleen maakt de digitale compactcamera een revival door onder jongeren, ook is daar de Fujifilm X100V die bekendstaat als ‘TikTok-camera’. Compact, compleet en voorzien van een zeer aantrekkelijk retro design valt deze camera in de smaak bij jong en oud. Inmiddels is daar ook de opvolger Fujifilm X100VI. Beide camera’s vallen echter, zeker qua prijs, absoluut niet in het instapsegment. Dit is volgens Fujifilm dan ook het ideale moment om de markt van de instapcamera’s weer te betreden met de Fujifilm X-M5, alhoewel ze zelf graag de term ‘instapcamera’ zoveel mogelijk proberen te vermijden om maar aan te geven dat deze camera niet alleen voor de beginnende foto- en videograaf bedoeld is. Ook de gevorderde gebruiker moet prima met dit model uit de voeten kunnen. De camera is qua vormfactor en grootte een compactcamera, maar dan met alle voordelen van de systeemcamera met verwisselbare lenzen met volledige ondersteuning voor de X-mount van Fujifilm. Is dit een nieuwe hit in wording?

Intern is de camera voorzien van de X-Trans CMOS 4 beeldsensor van 26,1 megapixel. Niet de nieuwste, maar wel dezelfde sensor die we ook vinden in de X-S20, X-T30II en de X100V. Gecombineerd met de X-Processor 5 van topmodellen als de X-T5 en de X-H2, en de nieuwste autofocus AI-algoritmen voor het herkennen van onderwerpen is de X-M5 ook serieus uitgerust voor fotografie op hoog niveau. Fujifilm richt zich met de X-M5 echter niet alleen op fotografie, maar ook op videografie. Dankzij het draaibare lcd-scherm kan je de camera echt als vlogcamera gebruiken en er is zelfs een speciale vlogmodus aanwezig. Alhoewel optische stabilisatie op de camera zelf ontbreekt (IBIS) heeft deze wel een digitale stabilisatie (DIS). Content creators kunnen ook verticale beelden schieten in 9:16 en ze direct op social media gebruiken. Filmen kan niet alleen in FHD met 240 beeldjes per seconden of 4K met 60 beeldjes per seconden, maar tot maximaal 6.2K met 30 beeldjes per seconde. Drie interne microfoons zorgen voor het geluid, waarbij achtergrondruis weggefilterd kan worden. Je kunt zelf de prioriteit kiezen tussen surround, geluid voor, geluid achter of voor en achter. Is dit een logische volgende stap voor mensen die smartphonefotografie ontgroeid zijn?