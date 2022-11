Festavia-lichtsnoer is slimme kerstverlichting van Philips Hue

De Philips Hue Festavia is speciaal in het leven geroepen voor de feestdagen. Het is een lichtsnoer van twintig meter met 250 slimme mini-ledlampjes. Ideaal om in de kerstboom te hangen. Je kunt onder andere de verlichting dimmen en laten oplichten, van kleur veranderen, aan- en uitschakelen, timers en schema’s instellen. Dit doe je uiteraard allemaal in de Philips Hue-app. Je kunt verschillende kleurpunten kiezen om een kleurverloop langs het snoer te creëren. Volgens Signify lijkt het dan alsof de kleuren tot leven komen. Uiteraard werkt de Philips Hue Festavia samen met de andere Philips Hue-lampen in huis. Je kunt synchroniseren met muziek via Spotify en gebruikmaken van de Samsung SmartThings-integratie. Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue bij Signify vertelt:

“Als wereldleider in slimme verlichting innoveren we voortdurend om de manieren waarop gebruikers verlichting in hun huis kunnen beleven verder uit te breiden. We zijn erg trots om het nieuwe slimme lichtsnoer te presenteren, een innovatie waar veel gebruikers van over de hele wereld op hebben gewacht. Met de Philips Hue Festavia-lichtsnoer kan iedereen een persoonlijke verlichtingsbeleving creëren tijdens de feestdagen. Huizen zullen oplichten als nooit tevoren.”

Nieuw voor dit product zijn het sprankel-effect en de diffuus-stijl. Het sprankel-effect, de naam zegt het eigenlijk al, laat ieder lichtje aan het snoer fonkelen. Met diffuus kun je tot vijf kleuren willekeurig over het snoer laten verspreiden.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips Hue Festavia is stevig aan de prijs. Het lichtsnoer voor in je kerstboom is vanaf 15 november verkrijgbaar voor 159,99 euro. Is je dat nu echt te gek? Winkelketen Action en Lidl hebben ook goedkopere slimme alternatieven.