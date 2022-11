Review: EufyCam 3 – Eufy zet een grote stap vooruit

Eufy heeft echt flinke stappen vooruit gezet met deze nieuwe beveiligingscamera. Eufy (onderdeel van Anker) stond altijd bekend om de goede prijs-kwaliteitsverhouding, maar dit keer betaal je maar liefst 549 euro voor twee camera’s en de nieuwe HomeBase 3. Is het nieuwe model net zo high-end als de prijs doet vermoeden? Als we naar de specificaties kijken wel. Zo is dit de eerste camera van Eufy met een 4K Ultra HD-resolutie. De hoge resolutie stelt je in staat om gemakkelijk in- en uit te zoomen en zo een beter beeld van eventuele calamiteiten te krijgen. Je kunt de EufyCam 3 binnen en buiten gebruiken, maar buiten komt dit model toch het meest tot z’n recht dankzij het ingebouwde zonnepaneel bovenop de behuizing en de Spotlight die iedere ongewenste bezoeker direct in het felle licht zet. Ook het nachtzicht moet zijn verbeterd.

Het SunPower-zonnepaneel bovenop de behuizing moet zorgen voor 24/7 beveiliging. Zo is volgens Eufy twee uurtjes zon per dag voldoende voor een dag stroom. En schijnt de zon niet? De 13.400 mAh-batterij moet een jaar lang zonder opladen kunnen doen. Volgens de fabrikant hoef je dus eigenlijk nooit zelf op te laden. Ook nieuw is BionicMind AI-technologie. Niet alleen kan de EufyCam 3 mensen, voertuigen of dieren onderscheiden, ook gezichtsherkenning is aanwezig. Zo herkent de camera familie en vrienden en geeft je de optie om alleen een melding te geven bij onbekenden.

Bij Eufy zijn er geen abonnementskosten. Je hoeft maandelijks dus niets te betalen voor extra functies. Na de aanschaf ben je helemaal klaar en kun je van alle functies gebruikmaken. In de doos vind je twee bevestigingsplaatjes, schroefjes, alle kabels die je nodig hebt en de handleiding. Het is een compleet pakket en na aanschaf ben je meteen klaar. Overigens zijn we geen fan van bevestigingsmateriaal dat je moet schroeven. Het is vaak van slechte kwaliteit en dat is ook hier het geval. De schroef draaide meteen door en het bevestigingsplaatje is ook echt een onding. Geef ons dan maar de magneten van de Nest Cam. Dat werkt een stuk beter.