De supermarktketen verkoopt al enkele jaren diverse smarthome-producten en via de Duitse website van Lidl dook een nieuwe Zigbee Hub met Apple HomeKit op. De nieuwe hub is ronder en gladder van vorm, maar lijkt verder vrijwel identiek aan het vorige model, behalve dat er een ander merkje op staat. In Duitsland zijn er echter twee verschillende versies te koop. Zo is er een versie met ondersteuning voor Google Assistant en een versie met ondersteuning voor Apple HomeKit. Beide producten hebben een ander artikelnummer.

In Nederland dook de nieuwe Zigbee Hub ook op. En helaas voor de gebruikers van Apple HomeKit, maar in Nederland is de nieuwe hub enkel als versie met ondersteuning voor Google Assistant verkrijgbaar. De Zigbee Hub met Apple HomeKit is hier (nog) niet te koop. Of dat nog gaat veranderen is onduidelijk. We hebben Lidl Nederland om een reactie gevraagd en zullen dit nieuwsbericht updaten zodra we een antwoord hebben.

Bedienen met Lidl Home of andere Tuya-apps

Voor de rest zijn beide Zigbee Hubs van de Lidl identiek. Ze ondersteunen Zigbee 3.0 en claimen een ontvangstbereik te hebben van 70 meter. Je kunt ze bedienen via de Lidl Home-app. Tuya is het achterliggende platform en dus kun je ook de Tuya Smart Life-app gebruiken en de producten van Lidl gebruiken met andere Tuya-producten of in combinatie met andere Zigbee-producten.