Demonstratie ATAG Celsius°Cooking™ – koken met graden (video)

Celsius°Cooking™ is een innovatief concept waarmee je niet meer met standen kookt, maar met exacte temperaturen per kookzone. Zo kun je tot op de graad nauwkeurig en tot op de seconde nauwkeurig de lekkerste maaltijden perfect bereiden. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer bang te zijn dat gerechten aanbranden of te gaar worden, en je pannen koken niet meer over. Je kunt met een gerust hart de tafel mooi dekken, terwijl het perfecte gerecht automatisch voor je wordt bereid. Wil je met het grootste gemak een mooie entrecote garen, of een gepocheerd ei tot in de perfectie bereiden? Dan helpt ATAG Celsius°Cooking™ je bij elke stap met duidelijke instructies en video tutorials.