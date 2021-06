Review: Eufy Security 5 in 1 Alarmsysteem – goed, maar niet perfect

Wat is het?

Het Eufy Security 5 in 1 Alarm Kit bestaat, zoals de naam al zegt, uit vijf producten. Bij aanschaf krijg je de Eufy HomeBase 2, de Keypad, een Motion Sensor en twee Entry (deur- en raam) sensoren. De producten zijn tevens los te koop, maar dan ben je duurder uit. Op dit moment heeft het Eufy Alarmsysteem een verkoopadviesprijs van 159 euro, maar wie goed zoekt kan het alarmsysteem regelmatig voor 139 euro kopen. Wil je de producten los kopen of je bestaande alarmsysteem van Eufy uitbreiden, dan koop je de Keypad voor ongeveer 45 euro. Losse deur- en raamsensoren of de bewegingsmelder koop je voor 25 euro per stuk. De HomeBase 2 is los eigenlijk niet te koop. Deze krijg je altijd in een bundel met andere Eufy-producten zoals de videodeurbel, beveiligingscamera’s of de bundel met het alarmsysteem, maar kun je bijvoorbeeld op Marktplaats los aanschaffen.

Het Eufy alarmsysteem is dus behoorlijk betaalbaar in vergelijking met het Ring Alarmsysteem (199 euro) of met alarmsystemen van andere fabrikanten. Een ander voordeel is het ontbreken van maandelijkse abonnementskosten. Je hebt geen abonnement nodig, dus alle functies zijn beschikbaar bij aanschaf. Daarnaast werkt het alarmsysteem goed samen met de videodeurbel en de (buiten)camera’s van Eufy,