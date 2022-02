Vijf goede plekken waar (slimme) ledstrips tot hun recht komen

Lichtslang versus ledstrip

Het verschil tussen een lichtslang en een ledstrip is dat een lichtslang een soort tuinslang is met lampjes erin. Een lichtslang is veel dikker, biedt minder fel licht, is minder buigzaam en kan niet worden ingekort. Een ledstrip kan wel worden ingekort, want na een aantal centimeters is er een kniplijn te zien. Wel is er maar één gedeelte dat van stroom kan worden voorzien, dus wanneer je hem door de midden knipt, dan kun je niet beide stukken gebruiken, maar slechts één stuk.

Ledstrips zijn vrij makkelijk te bevestigen, want ze zijn voorzien van plakstrips. Ze gaan ook lang mee: een led heeft in het algemeen tenminste 50.000 branduren, dus je zou je ledstrip in principe zes jaar continu aan kunnen laten staan. Nu is dat niet aan te raden, omdat je ook niet altijd thuis bent, maar technisch gezien zou het kunnen. Bovendien is ledlicht koud, waardoor je het zelfs in kleine kiertjes kunt doen zonder dat je bang hoeft te zijn voor oververhitting.

Nieuwsgierig wat goede plekken zijn om mooier te maken met ledstrips? We noemen vijf goede locaties voor leds: