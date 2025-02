OPPO onthult nieuwe Reno13-serie smartphones

De Reno13-serie van Oppo is voorzien van IP66/IP68/IP69 water- en stofbestendigheid. Uitgerust met AI Livephoto, AI Editor en onderwaterfotografie, biedt de Reno13-serie AI-mogelijkheden voor creators, gamers en andere gebruikers.

De Reno13-serie heeft een ontwerp waarin volgens het bedrijf technologie en mode samenkomen. De producten zijn beschikbaar in verschillende kleurstellingen: de Reno13 Pro 5G in Plume Purple en Graphite Gray, de Reno13 5G in Plume White en Luminous Blue, en de Reno13 F 5G in Graphite Gray. De Reno13 Pro 5G en Reno13 5G hebben een uit één stuk geslepen glazen achterkant met verfijnde kromming. Een aluminium frame boegt extra stevigheid toe. De Reno13 Pro 5G weegt 195 gram met een slank profiel van 7,55 mm, terwijl de Reno13 5G 181 gram weegt met een dikte van 7,24 mm voor Plume White en 7,29 mm voor Luminous Blue.

Op de Pro 5G zorgt het uitgebreide Infinite View-scherm voor een kijkervaring met visueel gelijke smalle randen aan alle vier de zijden. Zowel de Pro 5G als de 5G hebben een 1,5K OLED-scherm met ondersteuning voor een verversingssnelheid van 120 Hz en een screen-to-body ratio van respectievelijk 93,8% en 93,4%. Beide schermen zijn ook gecertificeerd voor HDR10+, Amazon HD & HDR en Netflix HD & HDR.

Fotografie met AI-innovaties

De nieuwe smartphones krijgen diverse AI-functies voor fotografie. AI Livephoto biedt dynamische fotografie met heldere, high-definition beelden gecombineerd met een vloeiende en stabiele opname-ervaring. Met behulp van EIS-stabilisatie en dynamische frame-uitbreidingstechnologie minimaliseert de functie framedrops terwijl de beeldscherpte wordt verbeterd. Door de nieuwe Tap-to-Share functie zijn de telefoons ook een van de eerste Android-apparaten die het direct delen van Livephotos met iOS-apparaten (met NFC-mogelijkheid) ondersteunen. Ook maakt de ondersteuning voor AI Livephoto delen via populaire social media platforms mogelijk.

Een andere nieuwe functie van de Reno13-serie is AI Motion, die gebruikmaakt van generatieve AI-technologie om stilstaande beelden te veranderen in levendige video’s van drie seconden met bijna 2K-kwaliteit. Door levendige micro-motion effecten of time-lapse animaties toe te voegen aan foto’s zoals sterrenhemels of drukke straten, kan AI Motion elke foto omtoveren tot een dynamische Livephoto.

De Reno13 Pro 5G heeft ook een 50MP heldere hoofdcamera (Sony IMX890), een 50MP telefotocamera met 3,5x optische zoom, een 8MP ultrabreedhoekcamera en een 50MP selfiecamera. Zowel de camera’s aan de voorkant als aan de achterkant van de Reno13 Pro 5G en Reno13 5G ondersteunen 4K Ultra Clear video-opnames.

De telefoons uit de Reno13-serie zijn waterbestendig en ondersteunen foto- en video-opnamen onder water zonder externe waterdichte hoesjes of accessoires. Alle modellen beschikken over een speciale onderwatermodus met onafhankelijke kleurafstemming voor vervormingsvrije, levensechte opnamen en fysieke knopbediening voor moeiteloze bediening onder water. Daarnaast zorgt een geavanceerd one-tap drainagemechanisme ervoor dat water binnen enkele seconden uit het apparaat wordt verwijderd om optimale prestaties te behouden.

De telefoons zijn uitgerust met een aangepast MediaTek Dimensity 8350 mobiel platform, geoptimaliseerd in samenwerking met MediaTek, zetten de Reno13 Pro 5G en Reno13 5G een nieuwe standaard in mobiele prestaties. De Dimensity 8350 is gebouwd op een 4 nm-proces en heeft een 8-core CPU-configuratie met een hoofdfrequentie tot 3,35 GHz, waardoor de prestaties met 20% worden verbeterd en het piekverbruik met 30% wordt verlaagd. Voor batterij en opladen zijn de Reno13 Pro 5G en Reno13 5G uitgerust met respectievelijk 5.800mAh en 5.600mAh batterijen plus ondersteuning voor OPPO’s 80W SUPERVOOC Flash Charge-technologie.

Prijs en beschikbaarheid

De OPPO Reno13 Pro 5G is beschikbaar met een adviesprijs van €799,- voor een geheugenconfiguratie met 12 GB RAM en 512 GB ROM. De Reno13 5G is per direct beschikbaar voor een adviesprijs van €549,- voor een configuratiegeheugen van 12 GB RAM en 256 GB ROM.

De Reno13 F 5G en FS 5G zijn beschikbaar vanaf 7 maart voor respectievelijk €379,- en €429,-.