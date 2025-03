Sony verbetert led-backlight met nieuwe technologie

Daarnaast is het displaysysteem uitgerust met Sony’s eigen backlight-aansturingstechnologie, die ontworpen is om de eigenschappen van het paneel optimaal te benutten. Dankzij deze technologie worden kleurnuances en subtiele lichtgradaties nauwkeurig weergegeven, ook in de hoeken van grote schermen. De productie van dit systeem begint in 2025, met als doel de integratie in consumententelevisies en displays voor contentcreatie uit te breiden.

Onafhankelijke kleurweergave zorgt voor een hoge kleurzuiverheid, met een dekking van meer dan 99% van het DCI-P31-kleurbereik en ongeveer 90% van de ITU-R BT.20202-standaard. Door een onafhankelijk aangestuurde RGB LED te combineren met Sony’s eigen backlight-aansturingstechnologie, is de brede kleurweergave van het paneel volledig geoptimaliseerd over het hele scherm. Dit zorgt voor subtiele en verfijnde kleurnuances, zelfs op grote schermen.

Daarnaast beschikt het systeem over een functie die de optimale hoeveelheid energie dynamisch toewijst aan elke RGB-module, afhankelijk van de scène. In tegenstelling tot conventionele hoge helderheid-tv’s, die zich richten op het versterken van heldere elementen zoals sterren of de maan, stemt Sony de helderheid af op kleurgradaties. Hierdoor worden ook egale kleuren — zoals een diepblauwe lucht of levendige rode herfstbladeren — helder en levendig weergegeven. Bovendien kan het systeem een piekhelderheid bereiken van meer dan 4000 cd/m², een niveau dat al wordt toegepast in Sony’s professionele monitors.

Het displaysysteem verwerkt signalen met een hoge bitrate van 96 bits. Hierdoor kunnen diepe zwarttinten en heldere wittinten tegelijk worden weergegeven, terwijl subtiele verschillen in helderheid en duister met veel tussenkleuren nauwkeurig worden weergegeven. Dit nieuwe systeem maakt iets mogelijk wat bij bestaande OLED-panelen lastig is: het tonen van kleuren met een gematigde helderheid en verzadiging. Daarnaast zorgt de geavanceerde signaalverwerking ervoor dat de gradaties nauwkeurig worden gecontroleerd, wat leidt tot een brede kijkhoek. Hierdoor blijven kleuren en helderheid stabiel, zelfs wanneer het scherm vanuit een hoek wordt bekeken.

Door de helderheid van de dicht op elkaar geplaatste RGB-LED’s individueel aan te sturen, worden heldere delen levendig weergegeven zonder witte details te verliezen, terwijl donkere gebieden subtiel worden belicht zonder details in zwart weg te laten vallen. Daarnaast heeft het displaysysteem ongeveer twee keer zoveel rekenkracht en pixelcorrectietechnologie vergeleken met traditionele local dimming-verwerking. Dit maakt het mogelijk om subtiele kleurverschillen nauwkeurig weer te geven en kleuren correct te reproduceren zonder kleurafwijkingen.