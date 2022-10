Matter 1.0 is klaar: eerste smarthome-apparaten in aantocht

In onze mailbox verscheen gisteren een uitnodiging van Matter, voor de officiële lancering van de smarthome-standaard. Deze vindt plaats op 3 november in Amsterdam. Natuurlijk zijn wij daar bij aanwezig, om alles over de standaard te weten te komen en de eerste demonstraties te bekijken.

Het feit dat Matter 1.0 klaar is en de eerste apparaten vanaf nu gecertificeerd kunnen worden is goed nieuws voor de smarthome-enthousiastelingen onder ons. Bedrijven kunnen namelijk Matter-apparaten gaan verkopen en reeds bestaande apparaten gaan upgraden naar de standaard zodra ze een certificaat binnen hebben.

Het idee achter Matter is vrij eenvoudig maar revolutionair; alle apparaten die Matter ondersteunen kunnen met elkaar communiceren, ongeacht het soort apparaat of het ecosysteem. Een Matter compatibel apparaat van Samsung kan communiceren met een Matter compatibel apparaat van Samsung, binnen de Matter compatibele Home-app van Google. De Matter-standaard rijkt over alle platformen en productgroepen en moet het maken van een volwaardig smarthome een stuk eenvoudiger en gebruiksvriendelijker maken. Daarbij moet de installatie een stuk sneller en eenvoudiger gaan, ben je niet afhankelijk van de cloud (lokale communicatie) en kun je apparaten met meerdere ecosystemen of platformen aansturen.

Aangezien bedrijven nu kunnen starten met de productie van compatibele apparaten en upgrades voor bestaande apparaten mogen uitrollen zal het niet lang meer duren voordat we de eerste echte Matter-apparaten gaan zien. Bedrijven die al sinds het eerste uur bij de ontwikkeling van de standaard betrokken zijn, zijn Signify (Philips Hue), Eve, Google en Amazon. Google heeft zelfs gisteren al een nieuwe versie van de Google Home app aangekondigd, inclusief Matter-ondersteuning.

Matter 1.0 is echter niet geschikt voor alle soorten producten. In eerste instantie kunnen alleen lampen, smart plugs, thermostaten, raamdecoratie, sensoren, sloten en media-apparaten gecertificeerd worden. Later worden er meer categorieën toegevoegd. Bij de eerste golf aan producten zullen ook diverse bridges en hubs zitten, zoals de Philips Hue Bridge die dient als brug tussen een Matter-controller en de Hue-lampen.

Vanaf 3 november gaan we aan de slag met Matter en kunnen we zelf ervaren of en hoe de standaard de smarthomewereld gaat veranderen.