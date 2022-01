In 2022 brengen alle grote av-fabrikanten weer nieuwe producten naar Nederland en België. Op het gebied van televisie zien we dit jaar de eerste QD-OLED tv’s verschijnen en ook microled lijkt iets dichterbij te komen. Natuurlijk kunnen dit jaar de miniled-televisies ook niet ontbreken. Op het gebied van audio zijn de soundbars niet meer weg te denken, op de voet gevolgd door draadloze speakers, zowel voor stereo als surround. Op deze pagina vind je de nieuwste televisies en audioproducten van alle grote merken voor 2022.

De HDMI 2.1-standaard is in 2022 helemaal geïntegreerd. Nagenoeg alle middenklasse en high-end televisies beschikken dit jaar over HDMI 2.1, maar welke HDMI 2.1-functies precies ondersteund worden kan per apparaat verschillen. De focus ligt vooral op de gamers onder ons, met onder meer 4K/120Hz, ALLM en VRR. Een nieuwe techniek voor veel topmodellen tv’s in 2021 is QD-OLED. Deze techniek moet zorgen voor een nog hogere helderheid en een betere kleurweergave. Tot slot zien we ook meer variatie in schermformaten in 2021. 48-inch wordt een nieuwe standaard op het gebied van oled en 77-inch wordt betaalbaarder. Ook verschijnen er enkele 42-inch modellen en zien we grotere formaten van 83-inch en 97-inch hun intrede doen.

Wil je alles weten over de nieuwigheden voor 2022? Lees dan verder in ons verslag van CES 2022. Wil je meer weten over de line-ups van vorig jaar? Bekijk dan het home cinema overzicht 2021.

AV line-up 2022

Aan het begin van het jaar laten alle fabrikanten zien wat we in 2022 kunnen verwachten, onder meer wat betreft tv’s, audiosystemen, receivers en soundbars. Op deze pagina zetten we het hele jaar alle nieuwe producten per fabrikant voor je onder elkaar. Zo vind je hier onder meer de nieuwe televisies die Samsung, Panasonic, Philips, Sony en LG in 2022 naar Nederland en België brengen. We verzamelen op deze pagina per fabrikant alle modellen, inclusief alle specificaties, foto’s en prijzen.