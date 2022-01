Philips TV lanceert Performance Series 8807 lcd led tv

Philips Performance Series 8807

De Philips Performance-serie is beschikbaar in verschillende schermformaten, inclusief een 86-inch model. Onder de motorkap zien we de 5e generatie P5 Picture Processor terug en het scherm ondersteunt dit jaar 120Hz. HDR-ondersteuning is aanwezig in de vorm van HLG-, Dolby Vision- en HDR10+.

De Philips 8807 beschikt over HDMI 2.1, inclusief eARC, VRR-ondersteuning voor 4K van 48Hz tot 120Hz bij een volledige bandbreedte van 48Gbps, plus FreeSync Premium-compatibiliteit en Auto-Low-Latency-modus. Een nieuwe on-screen gamebalk geeft toegang tot beeld- en geluidsinstellingen.

De tv is voorzien van twee naar beneden gerichte luidsprekers en een vermogen van 20 Watt. De tv maakt bovendien deel uit van het Philips Home Wireless-systeem (aangedreven door DTS Play-fi-technologie). Hierdoor kan de tv als onderdeel van een Play-Fi multiroomsysteem gebruikt worden. De The One B8507 soundbar kan in combinatie met de tv gebruikt worden voor een betere audioweergave, maar je kunt de tv ook voorzien van twee stereospeakers (via Play-Fi) of gebruiken als center kanaal in een surroundopstelling. Naast draadloze surroundspeakers kan een draadloze subwoofer toegevoegd worden.

De Philips 8807 heeft een minimalistisch ontwerp met een dunne zilveren rand aan de zijkanten en bovenkant, die zorgen voor een directere verbinding met het driezijdige Ambilight-systeem. De onderkant van de toestellen met schermformaat van 43” tot 65” is voorzien van een smalle en elegante zilveren rand en een slanke, schuine middenstandaard. De grotere modellen (77” en 86”) hebben zilveren ‘sticks’ als standaard.