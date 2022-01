Philips tv line-up 2022 – oled tv’s en lcd led tv’s

TP Vision heeft afgelopen week de nieuwste Philips-televisies voor 2022 aangekondigd. Het bedrijf komt met twee nieuwe oled-televisies en een uitgebreide line-up lcd led-modellen. Het topmodel voor 2022 is de OLED807, voorzien van het nieuwe OLED.EX-paneel.

Philips 2022 oled tv’s en lcd led tv’s

Philips rust een groot deel van de nieuwe televisies uit met de nieuwe P5-processor. Deze beschikt over Ambient Intelligence, waarmee het huidige omgevingslicht in de kamer geanalyseerd kan worden en de helderheid, het gamma en de kleuren hier in real time op aangepast kunnen worden. Met de 6e generatie P5 AI kun je daarnaast je voorkeur aangeven door de opties Eye Care, Dark Detail Optimization of Color Temperature Optimization te selecteren.

De 2022-televisies van Philips zijn daarnaast vrijwel allemaal voorzien van Android TV 11 als smart tv-platformen én komen met DTS Play-Fi. Hiermee kan de tv onderdeel uitmaken van een multiroomsysteem. De tv is hierdoor ook in te zetten als centerspeaker in een surroundsysteem. Ambilight is ook aanwezig bij diverse modellen én Philips biedt ondersteuning voor alle HDR-formaten, waaronder HDR10+ en Dolby Vision. Nieuw in 2022 is de toevoeging van IMAX Enhanced. Natuurlijk is ook HDMI 2.1 aanwezig, inclusief eArc, VRR-ondersteuning voor 4K van 40Hz tot 120Hz met een volledige bandbreedte van 48 Gbps, FreeSync Premium en G-SYNC-compatibiliteit, plus Auto Game en Auto Low Latency Modes. Een nieuwe on-screen gamebalk biedt snelle toegang tot beeld- en geluidsinstellingen via een vereenvoudigd menu dat snelle controle of aanpassing van game-instellingen mogelijk maakt tijdens het gamen.