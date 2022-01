Eerste details LG 2022 soundbars bekend

Eerder deze maand presenteerde LG zijn complete tv line-up voor 2022, met de 2022 oled tv line-up en de 2022 lcd led tv line-up. De Zuid-Koreaanse fabrikant brengt natuurlijk ook een aantal bijpassende soundbars op de markt, met verschillende nieuwe technieken en verbeteringen.

LG voert in 2022 verschillende verbeteringen door met betrekking tot de soundbars. Zo worden er meer drivers gebruikt in de soundbars, zijn de behuizingen opnieuw ontworpen en is de techniek voor communicatie tussen soundbar en draadloze surroundspeakers verbeterd.

Dialogen krijgen veel aandacht dit jaar, mede dankzij licht naar voren hellende centerspeakers die stemmen nog beter scheiden van surroundeffecten. Samen met Meridian Technology heeft LG er daarnaast voor gezorgd dat 2-kanaals muziek om te zetten is naar 5.1-kanaals muziek. Ook ondersteunen de meeste soundbars hi-res audio (24-bit / 192kHz).

Draadloos audio versturen naar de soundbar was al mogelijk middels Wireless Audio Synch, maar dat gold niet voor de nieuwste surroundformaten zoals Dolby Atmos. Daarvoor heeft LG nu de FileCast (ook WowCast genoemd) geïntroduceerd. Dit compacte apparaatje is aan te sluiten op de HDMI eARC-poort van je tv en kan een Dolby Atmos-signaal draadloos naar de soundbar sturen. Tot slot is AI Auto Room Sound Calibration verbeterd om de audioweergave nog beter af te stemmen op de ruimte.

LG 2022 soundbar line-up

LG SPQ8

De SPQ8 is een 2-kanaals soundbar met een vermogen van 140 Watt, die compatibel is met draadloze achterspeakers zoals de S80QY en S90QY.

LG S60Q

De LG S60Q is een 2.1-kanaals soundbar met 300 Watt aan vermogen. De soundbar biedt ondersteuning voor Dolby Atmos en komt met een draadloze subwoofer.

LG S65Q

De LG S65Q is een 3.1-kanaals soundbar met 380 Watt aan vermogen. De soundbar is geoptimaliseerd door en voor Meridian Technology en ondersteunt DTS Virtual:X surround sound.

LG S80QY

Een stapje hoger zien we de S80QY terug, met 470 Watt aan vermogen en ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X. De 3.1.3-kanaals soundbar komt met de speeciale center speaker-toevoeging.

LG S90QY

De LG S90QY is een 5.1.3-kanaals soundbar met 580 Watt aan vermogen, Dolby Atmos en DTS:X en de centerspeaker-oplossing.

LG 95QR

Met de 95QR krijg je een 9.1.5-kanaals soundbar met een vermogen van 810 Watt in huis. Deze soundbar is voorzien van een actieve centerspeaker, 6-kanaals surroundspeakers (vier front/side, twee up-firing), Dolby Atmos, DTS:X en IMAX Enhanced. Ook AI Room Calibration is aanwezig, net als twee HDMI-inputs, ondersteuning voor VRR en ALLM, en ondersteuning voor Google Assistant, AirPlay en en Spotify HiFi.

Meer informatie

Het is nog niet duidelijk of al deze modellen ook in Nederland en België verschijnen. Zodra we meer details over de line-up voor de Benelux hebben publiceren we een volledig overzicht.