Samsung 2022 tv line-up met Neo QLED topmodellen

The Freestyle

Wil je naast je televisie ook een projector die je flexibel kunt plaatsen en zelfs buiten huis kunt gebruiken? Daarvoor heeft Samsung The Freestyle in het leven geroepen. Deze projector is gericht op gebruikers die zoeken naar een lichtgewicht projector, slimme luidspreker en sfeerverlichting in één. The Freestyle werkt met externe batterypacks en kan dan ook onderweg of op plekken waar geen stroom is gebruikt worden. Wanneer The Freestyle geen content streamt, is het apparaat dankzij de omgevingsmodus en doorschijnende lensdop in te zetten als sfeerverlichting. Daarnaast is The Freestyle een slimme speaker die muziek en visuele effecten koppelt. Meer over deze nieuwe projector lees je in onderstaand artikel.