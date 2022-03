LG 2022 soundbar line-up met DS95QR topmodel

Verbeteringen LG 2022 soundbars

Dialogen krijgen veel aandacht dit jaar, mede dankzij licht naar voren hellende centerspeakers die stemmen nog beter scheiden van surroundeffecten. Samen met Meridian Technology heeft LG er daarnaast voor gezorgd dat 2-kanaals muziek om te zetten is naar 5.1-kanaals muziek. Ook ondersteunen de meeste soundbars hi-res audio (24-bit / 192kHz) en worden zowel Dolby Atmos als DTS:X ondersteund. Met uitzondering van de DS75Q-soundbar wordt ook IMAX Enhanced ondersteund.

Draadloos audio versturen naar de soundbar was al mogelijk middels Wireless Audio Synch, maar dat gold niet voor de nieuwste surroundformaten zoals Dolby Atmos. Daarvoor heeft LG nu de WowCast geïntroduceerd. Dit compacte apparaatje is aan te sluiten op de HDMI eARC-poort van je tv en kan een Dolby Atmos-signaal draadloos naar de soundbar sturen. HDMI-functies zoals VRR (Variable Refresh Rate) en ALLM (Auto Low Latency Mode) worden ondersteund tot en met de DS80QY. Opvallend is dat 4K120 passthrough niet zal werken. Tot slot is AI Auto Room Sound Calibration verbeterd om de audioweergave nog beter af te stemmen op de ruimte.

Het topmodel voor 2022 is de DS95QR met 810 Watt aan vermogen en een 9.1.5-kanaals configuratie. Vanaf mei kun je naar de winkel voor deze speaker, met een prijs van 1.799 euro. Voor dat bedrag krijg je ook draadloze speakers voor de achterzijde van de kamer en een draadloze subwoofer.