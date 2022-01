Philips OLED807 oled-televisie komt met OLED.EX-scherm

Philips OLED807

De OLED807 is de nieuwste oled-televisie van Philips, voorzien van het nieuwste oled-paneel van LG Display. Dit paneel gaat onder de naam OLED.EX. Het OLED.EX-scherm vervangt op waterstof gebaseerde verbindingen in de constructie door efficiënter en stabieler deuterium, wat volgens de fabrikant resulteert in een 30% toename van de lichtopbrengst ten opzichte van een standaard OLED-scherm. Ook moet de levensduur hiermee verlengd worden.

De verbeterde versie van de Ambient Intelligence van de P5-processor monitort het huidige omgevingslicht in de kamer en kan de helderheid, het gamma en de kleuren nu continue in real time aanpassen. Zo is het contrast voor zowel SDR- als HDR-inhoud altijd volledig geoptimaliseerd. Met de 6e generatie P5 AI kun je daarnaast je voorkeur aangeven door de opties Eye Care, Dark Detail Optimization of Color Temperature Optimization te selecteren.

In de OLED807 is een nieuwe versie van AI Auto Film Mode opgenomen en is het aantal alternatieve smart pictures modes uitgebreid van de oorspronkelijke twee naar zeven wanneer een film wordt gedetecteerd – inclusief Filmmaker Mode. Als de Philips OLED807 al in Filmmaker Mode staat, schakelt de set automatisch over naar Dolby Vision Dark-instellingen bij het detecteren van Dolby Vision-content. Smart picture modes bevatten nu ook de nieuwe Crystal Clear modus. Deze modus vervangt de voorgaande Vivid-modus, maar komt nu met een betere, meer natuurlijke balans tussen scherpte, kleur en contrast.

De OLED807 biedt ondersteuning voor alle HDR-formaten, waaronder dus ook Dolby Vision en HDR10+. Nieuw in 2022 is de toevoeging van IMAX Enhanced. Natuurlijk is ook HDMI 2.1 aanwezig, inclusief eArc, VRR-ondersteuning voor 4K van 40Hz tot 120Hz met een volledige bandbreedte van 48 Gbps, FreeSync Premium en G-SYNC-compatibiliteit, plus Auto Game en Auto Low Latency Modes. Een nieuwe on-screen gamebalk biedt snelle toegang tot beeld- en geluidsinstellingen via een vereenvoudigd menu dat snelle controle of aanpassing van game-instellingen mogelijk maakt tijdens het gamen. Het smart tv-platform is Android TV, inclusief ondersteuning voor de Google Assistant.

De Philips OLED807 heeft een dun ontwerp zonder rand en een metalen buitenframe. Rondom de behuizing is het vierzijdige Ambilight-systeem geplaatst. De meeste versies van de Philips OLED807 zijn voorzien van een smalle metalen T-bar draaibare standaard met zilveren chromen boog, met als enige uitzondering het 77-inch model dat metalen, donker verchroomde ronde ‘sticks’ als standaard gebruikt.

Daarnaast beschikt de tv over een 70W 2.1-geluidssysteem met een speciale triple ring, naar achteren gerichte basdriver met vier passieve radiatoren. DTS Play-Fi-ondersteuning is aanwezig, waardoor de tv onderdeel kan uitmaken van een multiroomsysteem. De tv is hierdoor ook in te zetten als centerspeaker in een surroundsysteem.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips OLED807 is vanaf juni beschikbaar in 48-, 55-, 65- en 77-inch formaten. Prijzen zullen later bekend worden.