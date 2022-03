Samsung brengt S95B QD-OLED-televisie in tweede kwartaal op de markt

Samsung brengt in het tweede kwartaal zijn eerste QD-OLED-televisie op de markt. Dit model maakt gebruik van de bekende OLED-techniek én de quantum dot-techniek. De televisie krijgt de naam S95B mee en wordt in een 55-inch en een 65-inch variant op de markt gebracht. Over de prijzen heeft Samsung nog niets bekendgemaakt.

Opvallend is dat Samsung de term QD-OLED niet gebruikt, in tegenstelling tot Sony. De reden zal vooral te vinden zijn in het feit dat concurrent LG ook OLED gebruikt en Samsung daar maar al te graag de directe concurrentie mee aangaat. Samsung OLED, zoals het bedrijf het zelf dus noemt, combineert de performance van de Neural Quantum Processor 4K en de intelligentie van het Tizen-platform met het geluid van Samsung Object Tracking Sound en Q-Symphony met Dolby Atmos. Het geheel is samengebracht in een slank LaserSlim design. Verder heeft de S95B een OLED-helderheidsversterker.

Meer details worden later bekendgemaakt. Binnenkort zijn we bij een demonstratie van Samsung aanwezig en delen we onze eerste ervaringen.

