Philips Sound lanceert een sportkoptelefoon en twee bluetoothspeakers

Philips A7507: draadloze in-ears

Philips Sound brengt de Philips A7507 draadloze in-ears op de markt. Deze zijn speciaal ontworpen voor de veeleisende sporter. De oordopjes maken gebruik van met grafeen gecoate drivers en zijn compatibel met de codecs LDAC en AAC. Ze beschikken over ANC, oftewel active noise cancelling, in de vorm van ANC Pro. Een nieuw systeem waarmee je kunt kiezen tussen volledige isolatie, het omzeilen van omgevingsgeluid en een toevoeging waarmee je windgeruis kunt verminderen.

Uiteraard kun je ook bellen met deze oordopjes dankzij de microfoons aan boord, zijn ze robuust gebouwd en waterbestendig. De Philips A7507 biedt acht uur afspeeltijd. Met 15 minuten snelladen kun je een uur afspelen. Samen met de oplaadcase heb je 21 uur muziek tot je beschikking.

Philips S4807 en S7807 draagbare bluetoothspeakers

De nieuwe bluetoothspeakers zijn ontworpen met dezelfde filosofie als de hierboven genoemde sportoordopjes. Een zeer degelijke bouwkwaliteit en ze zijn waterbestendig, comfortabel en gemakkelijk overal mee naartoe te nemen. Ze zijn voorzien van een dubbellaagse rubberen afwerking in zwart/rood of wit/geel. Beide met grijze accenten. Dankzij de draagkoord neem je ze gemakkelijk mee.

De Philips S7807 is de grootste van de twee met afmetingen van 104 x 104 x 280 mm. Deze beschikt over een 20mm tweeter, twee 70mm mid/bas woofers en een passieve radiator voor het weergeven van diepe bassen. Dit model beschikt over 40 watt en een speelduur van 24 uur. Je kunt dit model ook gebruiken als powerbank om andere apparaten op te laden.

De Philips S4807 is een compacter model met afmetingen van 70 x 70 x 169 mm. Deze beschikt over een 20mm tweeter, een 45 mm mid/bass driver en twee passieve radiatoren. Deze speaker heeft een vermogen van 10 watt en een speeltijd van 12 uur.

Beide modellen beschikken over bluetooth 5.2 en multipoint voor een verbinding met meerdere apparaten. Twee van deze speakers samen creëren een stereogeluid.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips A7507 is vanaf juni 2022 beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van 149,99 euro.

De Philips S7807 en de S4807 zijn in februari 2022 verkrijgbaar voor verkoopadviesprijzen van respectievelijk 199,99 euro en 79,99 euro.

