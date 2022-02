Sony lanceert goedkopere A75K-serie oled tv’s

Vorige maand kondigde Sony tijdens CES 2022 het eerste deel van zijn 2022 tv line-up aan, waaronder de A80K- en A90K-series die gebruikmaken van de oled-techniek. Daar komt nu nog een serie bij; de A75K-serie. Sony gaat hiermee de concurrentie aan met de goedkopere series die ook andere fabrikanten uitbrengen.

De A75K-serie van Sony maakt gebruik van een standaard (waarschijnlijk 2021) paneel van LG Display en beschikt over de 4K-resolutie met volledige HDR-ondersteuning. Het paneel heeft een 120Hz refresh rate en de tv is voorzien van Google TV als smart tv-platform. Ook HDMI 2.1-poorten met 4K120 en VRR zijn aanwezig en onder de motorkap zien we de Cognitive Processor XR van Sony terug.

Nu komen die specificaties overeen met de duurdere modellen die Sony uitgebracht heeft, dus wat maakt dit model dan goedkoper? Het design is iets eenvoudiger en het Acoustic Surface Audio-systeem is minder geavanceerd. Dat zijn minimale verschillen dus we hoeven geen prijzen te verwachten die op hetzelfde niveau liggen als bijvoorbeeld de LG A-serie oled tv’s.

De A75K-serie komt in een 55-inch en een 65-inch variant op de markt. Later maakt Sony de prijzen en volledige specificaties bekend.