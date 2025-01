Elke januari trapt de CES-beurs in Las Vegas het nieuwe techjaar af met veel producten en visies – CES 2025 is daar niet anders in. Vaak gaat het om producten die in de Verenigde Staten blijven, in een enkel geval blijft het product alleen bestaan als idee of concept en in alle andere gevallen komen de aangekondigde apparaten ook naar Nederland en België. Het is een grote en mooie beurs waar nieuwe technologieën en apparaten ook zomaar op de gang van een willekeurig hotel aandacht kunnen genereren. Kortom: een leuke drukte waar we jaarlijks naar uitkijken.

Maar, het moet gezegd worden dat de laatste jaren de echte productaankondigingen wat minder worden. Steeds meer fabrikanten kiezen ervoor hun producten voor 2025 tijdens eigen evenementen gedurende het jaar te lanceren en CES te gebruiken om innovaties, concepten en mogelijk alleen topmodellen van nieuwe producten te tonen. Dat zagen we tijdens CES 2025 ook weer terug. Als je onderstaande samenvattingen leest zal het dus opvallen dat nog veel details over line-ups en specifieke producten ontbreken, maar dat maakt het gelukkig niet minder interessant.

Vrijwel alle grote merken zijn op de CES aanwezig, maar de focus ligt toch vooral op die paar nieuwe features of dat ene unieke product. Van complete line-ups moeten details later in het jaar verschijnen en sowieso is het maar de vraag wat er precies in welke vorm naar Europa komt. Voor kleinere bedrijven geldt vaak dat ze niet de middelen hebben om verschillende varianten uit te brengen, wat we met name terugzien op het gebied van smarthome. Op het gebied van smarthome zagen we wederom een aantal robotstofzuigers voorbij komen, was AI weer het toverwoord en komt Matter ook veelvuldig voorbij.

In dit verslag nemen we je mee langs de hoogtepunten van CES 2025. We doen dat aan de hand van onze verschillende channels, namelijk Beeld, Audio, Smarthome, Create en Mobile. Traditiegetrouw komt er vooral nieuws naar buiten binnen de eerste categorie, maar de smarthomecategorie blijft elk jaar groeien, zeker ook omdat al die producten uit de av-wereld steeds slimmer en dus onderdeel van het smarthome worden. Voor de categorie mobile geldt dat we nog een paar maanden langer moeten wachten op de volgende beurs, maar ook in deze categorie zijn een aantal leuke aankondigingen voorbij gekomen.