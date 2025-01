Elektrische kachels van Mill bieden ondersteuning voor Matter

We hebben vorig jaar een elektrische kachel van Mill kunnen testen. De Mill WiFi 1200 is een slimme elektrische convectorkachel met een fraai Scandinavisch design. Via de app kreeg je inzicht in temperatuur en stroomverbruik en de kachel was snel op temperatuur. Ook kan een elektrische kacheltje bij slim gebruik helpen met het besparen van energie. Je kon de elektrische panelen en kacheltjes van Mill al verbinden met het platform van Homey, maar daar komt nu een nieuwe optie bij met Matter-connectiviteit.

Ondersteuning voor Matter met een grote maar…

Mill ondersteunt vanaf nu de smarthomestandaard Matter. Het gaat hierbij om de derde generatie heaters die je vanaf nu kunt verbinden met de bekende smarthomeplatformen. Zo kun je de temperatuur regelen via je favoriete stemassistent en de kachels van Mill ook opnemen in routines. Er is echter wel een flinke maar. Zodra je de derde generatie kachels van Mill gaat integreren met een ander platform via Matter verlies je de mogelijkheid voor schema’s of een vakantiemodus via de Mill-app. Volgens Mill komt dit doordat er dan geen verbinding meer is met de Mill Norway Cloud. Beide opties zijn niet mogelijk. Bedenk dus goed welke functies je precies nodig hebt. Ondersteuning voor Matter is leuk, maar zodra dat ten koste gaat van andere functies verliezen we toch een beetje vertrouwen in de nieuwe smarthomestandaard.