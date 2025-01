Philips Hue krijgt AI en verschijnt op LG-televisies

Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app, die gepersonaliseerde lichtscènes levert op basis van stemming, gelegenheid of stijl. De assistent is vanaf begin 2025 beschikbaar en stelt gebruikers in staat om Engelstalige commando’s te typen of uit te spreken om de perfecte sfeer te creëren, met feedbackfuncties die zorgen voor continue verbetering.

De Philips Hue Sync TV-app ondersteunt daarnaast nu ook LG-tv’s (webOS24+) en biedt dynamische lichtsynchronisatie voor alle inhoud, van streaming-apps tot gameconsoles. De app was voorheen alleen beschikbaar voor Samsung-tv’s en ondersteunt formaten als Dolby Vision en 8K.

Hue Secure integreert camera’s, sensoren en verlichting in één geïntegreerd beveiligingssysteem voor een betere bescherming van je huis. Nieuwe functies zijn onder meer: