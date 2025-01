Elvie Rise verandert van wipstoel in een wiegje en heeft een app

De CES 2025 in Las Vegas is bij uitstek een locatie om allerlei nieuwe producten te bewonderen. Ook voor ouders met een pasgeboren baby zijn er steeds meer smarthomeproducten beschikbaar. Fabrikant Elvie heeft de ‘Rise’ laten zien, een elektrische wipstoel die je met een app kunt bedienen, maar die je ook in een handomdraai om kan bouwen tot een wiegje.

De Elvie Rise is echt voor de eerste maanden van jouw newborn, want de wipstoel is tot zes maanden te gebruiken en omgebouwd als wiegje tot vijf maanden (of 10 kilo). Via de Elvie Rise Sleep & Soothe-app kies je de ‘bouncer’ mode, oftewel je kiest zelf het ritme waarin de wipstoel kan wiegen. Dankzij SootheLoop-technologie moet dit soepel verlopen, aldus de fabrikant. Geen repetitieve bewegingen, maar juist natuurlijk. Er is overigens ook een manuele modus voor als de baby zelf heen en weer wil bouncen. Valt de baby in slaap tijdens het wiegen? De Elvie Rise is erop gebouwd om stil en snel tot wiegje omgebouwd te worden, hopelijk terwijl het kindje in slaap blijft.

Prijs en beschikbaarheid

De elektrische wipstoel/wiegje met een app is beschikbaar als pre-order en moet vanaf 14 maart verstuurd worden. Let wel, met een prijs van 799 dollar is dit geen goedkoop product. Uniek is het echter wel.