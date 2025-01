Technics EAH-AZ100: nieuwe premium draadloze oortjes

De nieuwe draadloze oortjes moeten een nog betere geluidsbeleving mogelijk maken door een nieuw ontwikkelde driver met magnetische vloeistof. Hierdoor heb je zuiver geluid zonder trillingen en vervormingen in een hoge resolutie. Ultradun free-edge materiaal maakt daarnaast een ultra lage frequentie van 3 Hz mogelijk wat volgens Technics resulteert in een rijke bas. De Technics EAH-AZ100 zijn geoptimaliseerd voor Dolby Atmos en beschikken over Dolby Head Tracking.

De oortjes beschikken verder over Adaptive Noise Cancelling om omgevingsgeluid buiten te houden, terwijl er ook een transparantiemodus is om geluid juist wel binnen te laten. Voice Focus AI zorgt voor heldere gesprekken in omgevingen met veel geluid. Verder is er Multipoint-ondersteuning. De Technics EAH-AZ100 bieden een speeltijd van 10 uur en samen met de oplaadcase 28 uur. Leuk is dat je ze ook draadloos kunt opladen met een Qi-lader.

De oortjes ondersteunen verder Bluetooth LE Audio met de LC3-codec, Google Fast Pair en de Technics Audio Connect-app. Hier kun je je audio tunen en personaliseren. Ook is er locatietracking om de oortjes terug te vinden wanneer je ze kwijt bent. De app is beschikbaar voor iOS en Android.

Prijs en beschikbaarheid

De Technics EAH-AZ100 oordopjes zijn binnenkort verkrijgbaar in het zilver en het zwart. De adviesprijs bedraagt 299 euro.

