JBL lanceert Horizon 3-wekkerradio

De Horizon 3 levert stereogeluid via twee 1.5” full-range speakers en dubbele passieve radiatoren. Dankzij Auracast en Bluetooth 5.3-technologie kun je verbinding maken met JBL- en Harman Auracast-apparaten in huis.

De JBL Horizon 3 is meer dan een wekker; hij helpt je dagelijkse routines te vereenvoudigen en stimuleert rust en ontspanning. Met sfeerverlichting en rustgevende geluiden, zoals het geluid van de oceaan, kun je op rustige wijze worden gewekt door de zonsopgang. Voor het slapengaan zorgen natuurgeluiden voor ontspanning. Dankzij de JBL One-app kun je instellingen aanpassen, zoals alarmen, equalizer en verlichting. Extra functies zoals FM-radio, dubbele alarmen en een grote, gebruiksvriendelijke draaiknop maken de Horizon 3 praktisch en persoonlijk.

De wekkerradio is voorzien van zachte, afgeronde randen en een mat scherm. De USB-C-poort maakt het snel opladen van apparaten mogelijk. De JBL Horizon 3 is verkrijgbaar in grijs en zwart en wordt in mei 2025 gelanceerd voor €139,99.