Ring kondigt 2K-resolutie aan voor Floodlight Cam en Spotlight Cam

De hogere 2K-videoresolutie zorgt volgens Ring voor meer scherpte en structuur, waardoor details beter zichtbaar zijn met meer helderheid en contrast. De software achter Ring Vision sluit aan op de behoefte aan hoogwaardige videokwaliteit. Geavanceerde software, innovatieve hardware en de interne expertise van Ring zorgen samen voor een optimale balans in kleur, contrast en beweging in het beeld. Hierdoor kunnen gebruikers elk moment haarscherp vastleggen en beleven.

Bestaande gebruikers kunnen hun Floodlight Cam Wired Pro en Spotlight Cam Pro via de Ring-app zonder extra kosten upgraden naar 2K-resolutie. 2K-video wordt vanaf 8 januari geïntroduceerd op de genoemde Ring modellen.

Voertuigdetectie

Voertuigdetectie maakt deel uit van de Smart Alerts-functie die beschikbaar zal zijn voor Basic-, Plus- en Pro-abonnementen. Tot nu toe werden voertuigen samen met andere soorten beweging gedetecteerd – zoals een voorbijlopende zwerfkat of de schaduw van een boom die beweegt door de wind. En hoewel het werkte, veroorzaakte het voor sommige gebruikers ook irrelevante meldingen. Als gevolg drukten deze gebruikers te vaak op die “Motion Snooze” knop, waardoor ze uiteindelijk een paar echt belangrijke gebeurtenissen misten. Voertuigdetectie zal in de komende weken beschikbaar zijn voor alle Ring-gebruikers met de volgende apparaten: