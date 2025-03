Google brengt Pixel 9a voor 549 euro uit

In augustus vorig jaar verscheen de Pixel 9-serie. Niet twee smartphones, zoals in voorgaande jaren, maar vier nieuwe toestellen. Daar wordt nu een vijfde aan toegevoegd met de Pixel 9a, de goedkoopste smartphone binnen de serie. De Google Pixel 9a draait ook op dezelfde Google Tensor G4-chipset en komt dus ook met alle AI-functies van de duurdere toestellen. Dit model heeft een Actua-display van 6,3-inch en is 50 procent helderder dan de Pixel 8a. De helderheid is 2.700 nits met een verversingssnelheid van 120Hz.

De camera speelt ook hier weer een belangrijke rol met een dual rear camerasysteem met een 48 megapixel hoofdcamera en een dertien megapixel ultragroothoekcamera. Alle bekende door AI aangedreven fotografiefuncties zijn aanwezig als de Magic Editor, Add Me (twee groepsfoto’s tot één) en Best Take (voegt gezichtsuitdrukkingen van een reeks foto’s tot één perfecte foto). Ook Gemini is volop aanwezig op de smartphone, net als de noodfuncties als detectie van auto-ongelukken en bescherming tegen diefstal. Voor kinderen is er de functie Schooltijd om afleidingen te verminderen. Ook wel handig voor tijdens werkuren voor volwassenen overigens.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 9a is verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk de bekende Porcelain en Obsidian en de nieuwe kleuren Peony en Iris. De vanafprijs bedraagt 549 euro en de smartphone is vanaf begin april verkrijgbaar.