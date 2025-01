OnePlus introduceert OnePlus 13 en OnePlus 13R

We hebben nog weinig smartphones gezien tijdens deze drukke nieuwsweek vanaf de CES 2025 in Las Vegas. OnePlus maakt gebruik van het momentum door juist tijdens deze periode (maar niet vanaf de beursvloer) de twee nieuwe vlaggenschipmodellen te lanceren. Eerlijk is eerlijk, de timing is prima, want vanaf de CES zelf is er weinig smartphonenieuws. OnePlus is hiermee lekker vlot en de eerste fabrikant in 2025 die de nieuwe high-end smartphones presenteert met de OnePlus 13 en OnePlus 13R.

Dit is de OnePlus 13

De OnePlus 13 is voorzien van een groot QHD+-scherm van 6,82-inch met een verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we de nieuwste Qualcomm Snapdragon 8 Elite-processor met 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 6.000 mAh en kan razendsnel met 100W bedraad en 50W draadloos worden opgeladen.

Qua camera’s is er gekozen voor een triple module van 50 megapixel met een hoofdcamera, ultra-groothoekcamera en telecamera met 3x optische zoom en 120x digitale zoom. De frontcamera beschikt over 32 megapixel. Aan boord vinden we OxygenOS 15.0 gebaseerd op Android 15. Je kunt kiezen uit de kleuren Black Eclipse, Midnight Ocean en Arctic Dawn.

Dit is de OnePlus 13R

De OnePlus 13R deelt specificaties van de grote broer, maar dan net even goedkoper. Het toestel heeft een 6,78-inch 1,5K ProXDR-scherm met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 en 12 GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen is 256 GB. De batterij van 6.000 mAh is bedraad met 80W op te laden.

Qua camera’s heb je een hoofdcamera van 50 megapixel, ultra-groothoekcamera van acht megapixel en een telephotocamera van 50 megapixel met 2x optische zoom tot je beschikking. De selfiecamera beschikt over 16 megapixel. Het toestel beschikt over een IP65-certificaat voor stof- en waterbestendigheid. Aan boord vinden we OxygenOS 15.0 gebaseerd op Android 15. Kies uit de kleuren Nebula Noir of Astral Trail.

Updatebeleid

Je kunt bij beide toestellen vier grote Android-updates verwachten. Beide toestellen krijgen zes jaar beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus 13 is verkrijgbaar vanaf 999 euro met 12GB+256 GB. Kies je voor de variant met 16GB+512 GB? Dan betaal je 1.149 euro. De OnePlus 13R (12GB+256GB) is verkrijgbaar voor 749 euro.

