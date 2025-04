Review: LG OLED65G56LS (G5-serie) oled tv

LG OLED65G56LS - Beeldverwerking

Vorig jaar introduceerde LG de Alpha 11 processor, de OLED65G56LS (G5-serie) krijgt nu een Gen2-versie. Toch kondigde LG geen grote vernieuwingen aan, dus we vermoeden dat de prestaties erg dicht in de buurt van de G4 zullen liggen. Upscaling en ruisonderdrukking scoren uitstekend, al kan het resultaat voor lagere kwaliteit beelden wat te scherp ogen. Verlaag dan de scherpte-instelling naar nul voor een natuurlijker resultaat. Is er veel ruis, dan is de minimum-stand te voorzichtig en wijk je beter uit naar de medium-stand. In de deinterlacing van 1080i-beelden merkten we op een testpatroon soms kamvorming. In reële content bleek dat gelukkig zelden een probleem. Kleurstroken in zachte overgangen verminder je met “Vloeiende Gradatie”, maar gebruik die spaarzaam of beter nog, enkel als je problemen ziet. In een testclip verdwenen immers ook wolken uit beeld. In onze donkere Game Of Thrones-scène was het resultaat wel prima. Al bij al erg mooie resultaten, maar zoals verwacht geen duidelijke vernieuwingen.

Het OLED-paneel levert knappe bewegingsscherpte met nauwelijks dubbele randen rond snelle objecten. TruMotion verbetert de vloeiende weergave van 24Hz-filmmateriaal. Kies ‘Cinematografische Beweging’ voor subtiele hulp, of ‘Vloeiend’ voor sport of snelle scènes—zelfs die stand blijft opvallend (bijna) foutloos. Enkel bij heel snelle beweging kan de processor soms even haperen.