Alexa+ is de nieuwe en slimmere assistent van Amazon

Net als bij Gemini van Google speelt ook kunstmatige intelligentie bij Alexa+ een grote rol. De nieuwe AI-assistent gaat verder dan de huidige Alexa. Je krijgt slimmere antwoorden, de assistent kan de context beter begrijpen, kan doorredeneren of voorspellen wat de gebruiker precies wil. Alexa+ kan daarbij eerdere gesprekken onthouden en daar op een later moment weer op terugkomen.

Uiteraard is het een ontwikkeling van een webwinkelgigant en dus is daar ook de koppeling met Amazon voor aankopen, net als met partners voor concertkaarten bij Ticketmasters of het bestellen van eten via Uber Eats. Ook eigen diensten als Prime Video staan voorop, waarbij jij als gebruiker aanbevelingen kan krijgen. Gekoppelde smarthomeapparaten kunnen samenwerken. Tijdens de introductie van de nieuwe AI-assistent gaf Amazon het voorbeeld dat de gebruiker vraagt wanneer de hond voor het laatst is uitgelaten. Via een gekoppelde Ring-camera kan de AI-assistent dit beantwoorden.

Eerst naar Echo Show-apparaten in de VS

Alexa+ komt eerst in de Verenigde Staten uit op de slimme displays Echo Show 8, 10, 15 en 21. Via het Prime-abonnement krijg je Alexa+ gratis, maar let wel. In de Verenigde Staten is het Prime-abonnement drie keer zo duur als hier. Mogelijk moeten we bij lancering hier dus gaan betalen. Een releasedatum voor Nederland en België is nog niet bekend. Een los abonnement in de Verenigde Staten kan ook. Dan betaal je 19,99 dollar per maand.