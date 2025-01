Harman Kardon introduceert bluetoothspeaker Onyx Studio 9

De Harman Kardon Onyx bluetoothspeakers zijn inmiddels een begrip. Al jarenlang blijft het merk de draagbare bluetoothspeaker met de bekende vormgeving ondersteunen én vernieuwen. Dit keer introduceert Harman Kardon de Onyx Studio 9. En het design is dit keer echt op de schop gegaan waardoor dit volgens het merk de best klinkende Onyx Studio-speaker tot nu toe is.

De Harman Kardon Onyx Studio 9 is de opvolger van de Onyx Studio 8 uit 2022 en is dit keer uitgerust met het nieuwe akoestische CSF-algoritme. Hiermee mixt muziek binnen de drie kanalen van de speaker en zendt deze door iedere tweeter, waardoor de luisteraar zich in het middelpunt van de soundtrack bevindt. Gebruik Auracast om een meeslepende geluidservaring te creëren door de speaker te verbinden met een tweede Harman Kardon Onyx Studio 9 of een andere speaker van Harman Kardon die Auracast ondersteunt. Laat geluid rondgaan in iedere kamer of door het hele huis en luister naar je favoriete playlists met een extra dimensie.

De Onyx Studio 9 beschikt over self-tuning-technologie die geluid optimaliseert op basis van zijn omgeving. Hierdoor levert de speaker altijd de best mogelijke geluidskwaliteit, ongeacht waar deze is geplaatst. Geavanceerde EQ-instellingen zijn te vinden in de Harman Kardon ONE-app en geven de gebruiker de vrijheid om het geluid volledig naar wens af te stemmen.

De speaker haalt inspiratie uit het bestaande ontwerp dat deze speaker al zo lang typeert en voegt hier een moderne twist aan toe. Het design is nog steeds elegant, cirkelvormig en past moeiteloos in welk interieur dan ook, maar beschikt nu ook over een geïntegreerde handgreep, aluminium stand en een gestroomlijnde user interface. De speaker is strak ontworpen, ergonomisch en volgens de fabrikant eenvoudig te gebruiken.

Prijs en beschikbaarheid

Harman Kardon Onyx Studio 9 heeft een adviesprijs van 249.99 euro en wordt in februari 2025 verwacht in de kleuren Classic Black en Stone Grey.