Dreame X50 Ultra robotstofzuiger klimt over obstakels

Dreame toont op de CES 2025 in Las Vegas het nieuwe ProLeap-systeem van de Dreame X50 robotstofzuigers. De nieuwe X50-serie bestaat in ieder geval uit de Dreame X50 Ultra, deze werd getoond op de beurs. Uniek aan deze robotstofzuiger is het ProLeap-systeem, zeg maar twee intrekbare robotpoten die het frame optillen en waarmee de robot zichzelf over obstakels tot zes centimeter kan slepen. Handig voor drempels of een op- en afstapje. Volgens Dreame gaat het systeem 30.000 cycli mee. Ook nieuw is VersaLift-navigatie, waarmee de instelbare DToF-sensor ook omhoog en omlaag kan scannen en zo beter onder laag meubilair kan reinigen.

De Dreame X50 Ultra beschikt verder over twee roterende dweilen met een flexibele arm, een zuigkracht van 20.000 Pa, een intelligent docking station en een speciale Detangling DuoBrush. De Dreame X50 Ultra is nu beschikbaar als pre-order voor 1.309,99 dollar.

Ook Dreame komt met een robotstofzuiger met robotarm

We zagen eerder deze week al de Roborock Saros Z70 met een grijparm, maar ook Dreame heeft het in ontwikkeling. Hier heet het de Bionic Multi-Joint Robotic Arm. Dankzij AI-herkenning kan deze arm rommel opruimen. De arm kan tot 30 centimeter reiken en voorwerpen optillen en opruimen tot 400 gram. Vergeef ons voor de afbeelding in lage resolutie hieronder, maar het geeft een beeld hoe het eruit ziet.

Dreame komt ook met een Multi-Mop Replacement Dock, een docking station die tot drie paar dweildoeken kan bevatten en ook per kamer kan wisselen om kruisbesmetting te voorkomen. Zowel de nieuwe robotarm als de nieuwe dock gaan we later dit jaar op nieuwe producten van Dreame zien.