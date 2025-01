Aqara pakt groots uit met nieuwe sensoren, switches en meer

Aqara lanceert nieuwe sensoren, switches en zelfs inbouwbedieningspanelen, naast een nieuwe videodeurbel en hub. Tijdens de CES 2025 in Las Vegas komt de fabrikant met diverse nieuwe producten. We pakken de producten eruit die ook naar Europa komen.

Panel Hub S1 Plus

De Panel Hub S1 Plus is een inbouwpaneel voor gecentraliseerde bediening en vervangt een traditionele lichtschakelaar. Je kunt tot twee lampen bedraad bedienen en automatiseren en ondersteunt dual-band wifi en heeft een 6,8-inch touchscreen. Vervolgens heb je toegang tot een groot scala aan smarthome-apparaten, van deursloten en camera’s tot je lampen en routines. Doet ook dienst als een Zigbee hub en Matter Bridge. Komt deze maand naar Europa.

Touchscreen Dial V1

Voorzien van een touchscreen van 1,32-inch heeft het touchscreen een draaiknop met haptische feedback. Je kunt tot twee bedrade lampen bedienen en uiteraard meerdere slimme apparaten en scenes. De draaiknop zorgt voor het perfect instellen van de lichtintensiteit of het wijzigen van de kleurtemperatuur. Heeft ook een temperatuur- en vochtigheidssensor. Komt deze maand uit in Europa.

Light Switch H2 en Dimmer Switch H2

Slimme schakelaars van de volgende generatie. Ze beschikken over Thread- en Zigbee-connectiviteit en zijn daarmee klaar voor Matter. De Light Switch H2 komt in twee varianten met twee knoppen en één kanaal of in vier knoppen over twee kanalen. Beide schakelaars worden in het eerste kwartaal van 2025 verwacht.

Presence Multi-Sensor FP300

De FP300 is wederom een sensor met PIR- en mmWave-detectie, zoals we eerder ook zelf als eens getest hebben met de FP2. Dit keer is het echter batterij gevoed en zit je dus niet vast aan een stroomkabel. De batterij gaat twee jaar mee. De sensor ondersteunt Thread, Zigbee en is Matter-compatibel. Het biedt naast het detecteren van aanwezigheid ook onafhankelijke licht-, temperatuur- en vochtigheidssensoren.

Climate Sensor W100

Dit is de nieuwe binnenklimaatsensor van Aqara. Het meet de kamertemperatuur en luchtvochtigheid en kan ook een secundaire set gegevens weergeven als de lokale weersinformatie of de informatie van een andere sensor van Aqara. De W100 heeft daarnaast drie extra knoppen waar je andere slimme apparaten aan kunt toewijzen.

Doorbell Camera Hub G410

Dit is de nieuwe videodeurbel van Aqara. Het beschikt over een 2K-videokwaliteit en een beeldhoek van 176 graden. Beelden zijn end-to-end versleuteld en ook is er RTSP-ondersteuning voor streaming naar andere platformen zoals Home Assistant. Voorzien van dual-band wifi, Thread en Zigbee, gezichtsherkenning, aanwezigheidsdetectie via mmWave-sensor en de videodeurbel moet volgens Aqara makkelijk zelf te installeren zijn. Kan zowel bedraad als via de batterij gebruikt worden.

Hub M100

De Hub M100 is de nieuwe instapcontroller met Matter-ondersteuning. De volledige Aqara-lijn kan hiermee gebruikt worden en de M100 doet ook dienst als Thread Border Router en Matter Bridge.