Samsung brengt huisrobot Ballie op de markt

Ballie is ontworpen om op een intelligente manier te communiceren en interacteren met zijn omgeving en gebruikers. De robot kan reageren op spraakopdrachten en omgevingsgeluiden, visuele informatie analyseren via zijn camera en data uit sensoren gebruiken om zijn gedrag aan te passen. Dit stelt Ballie in staat om in realtime te reageren op situaties en taken uit te voeren.

De robot is in staat om een breed scala aan taken uit te voeren, waaronder het aansturen van slimme apparaten in huis, het begroeten van mensen aan de deur, het personaliseren van agenda’s en het instellen van herinneringen. Daarnaast kan Ballie stijladvies geven op basis van de huidige outfit van een gebruiker en gezondheidstips bieden, bijvoorbeeld bij vermoeidheid. Deze functionaliteiten worden mogelijk gemaakt door de integratie van Googles Gemini AI-model en Samsungs eigen taalmodellen, waardoor Ballie in staat is om complexe informatie te verwerken en relevante reacties te geven.

De lancering van Ballie is gepland voor deze zomer, maar de exacte prijs en beschikbaarheid in andere landen zijn nog niet bekendgemaakt. Deze introductie markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van huisrobots en biedt een blik op de toekomst van slimme huishoudelijke apparaten.