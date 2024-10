EZVIZ RS20 Pro kan stofzuigen én dweilen

De EZVIZ RS20 Pro is het high-end model onder de robotstofzuigers van het merk en is geschikt voor zowel harde vloeren als tapijt. Uniek aan deze robotstofzuiger is het drie-in-één zelfreinigend rolborstelsysteem. Zo wordt verborgen vuil met een combinatie van een rubberen strip, borstel en een zuigkracht van 7.200 Pa makkelijker opgezogen. Daarnaast is er een automatische installatie en loskoppeling van de dweil, automatisch heffende zijborstels en dynamisch dweilen van randen en wordt het afval afgevoerd in het thuisstation waarbij het ingebouwde mes zelfs de vastzittende haren van de borstel afknippen.

Het laadstation van de EZVIZ RS20 Pro is multifunctioneel en kan niet alleen de robotstofzuiger leegzuigen en het stof afvoeren, maar ook water aanvoeren en afvoeren, de dweil drogen en natuurlijk opladen. Uniek aan dit model is de mogelijkheid om als rondrijdende smarthomecamera- en beveiligingscamera te dienen. De LDS LiDAR, een gestructureerde 3D-laser met AI-camera, kan meet dan 65 soorten objecten identificeren en op deze manier soepel navigeren. Bij tapijt wordt de dweil automatisch opgetild, zodat dit model het dweilen daar over kan slaan (en deze dus niet nat wordt) en automatisch harder zal zuigen om tapijt schoon te maken.

Prijs en beschikbaarheid

De voorverkoop van de EZVIZ RS20 Pro is gestart. Tot 3 november kan je dit model vooruitbestellen voor 699 euro. Daarna bedraagt de prijs 999 euro.