Google Home kan vanaf nu lokaal werken dankzij Matter

Je kent Matter als de nieuwe smarthomestandaard dat ‘alles-met-alles’ moet kunnen verbinden. Niet alleen moet dit smarthome veel toegankelijker maken voor een grote doelgroep, ook moet het minder afhankelijk maken van een cloud. Matter moet namelijk ook lokaal kunnen werken, maar uiteraard is dit wel aan de smarthomeplatforms zelf om dit te implementeren. Google heeft dat nu gedaan. Het bedrijf heeft nu volledige lokale aansturing toegevoegd aan de eigen Google Home hubs door het integreren van Home Runtime.

Wat betekent dit nu? Alle Google Nest speakers, Google Nest Hubs, Chromecasts, Google TV-apparaten met Android 14 en sommige LG TV’s kunnen nu lokaal Matter-apparaten aansturen. Je bent dus niet meer afhankelijk van een cloud. Valt het internet uit? Je kunt nog steeds lokaal je Matter-apparaten bedienen en zit niet meer met een smarthome waar je niets meer mee kunt.

Matter verder vooruit helpen

Google zet zich verder ook in om Matter toegankelijker te maken voor fabrikanten. Een samenwerking met de Connectivity Standards Alliance voor het makkelijker maken van het certificeren van Matter-apparaten en een samenwerking met MediaTek om een nieuwe chip te bouwen met ondersteuning voor Wi-Fi, Bluetooth LE en Thread om het voor OEMs makkelijker te maken om Thread in te bouwen in nieuwe producten. Dat moet Matter allemaal maar vooruit helpen. En dat is ook wel nodig, want de smarthomestandaard is nog niet helemaal waar het moet zijn.