Review: JBL Tour One M3 hoofdtelefoon

Gebruik

Hoofdtelefoon

De basisbediening van de JBL Tour One M3 is te vinden op de oorschelpen van de hoofdtelefoon, met drie knoppen en gebaren (of tikken) op de oorschelpen.

Die gebaren zijn via de JBL Headphones-app zelf in te stellen, maar in de basis kun je met een, twee of drie tikken op het oor onder meer de muziek pauzeren, het volgende of vorige nummer kiezen en een gesprek aannemen. Ook de ANC-knop is aan te passen, door Ambient Aware of TalkThru aan de knop toe te voegen.

Smart Tx

Het belangrijkste onderdeel van het Smart Tx kastje is natuurlijk dat je hier andere bronnen fysiek op kunt aansluiten, met een van de meegeleverde kabels. Dat werkt prima en spreekt voor zich, maar het scherm van dit kastje (en de vorm van het kastje) komen ons bekend voor. We hebben eerder namelijk JBL oortjes getest die in een laadcase komen die er bijna hetzelfde uitziet. Het gebruik is ook nog eens te vergelijken. Met het scherm op de Smart Tx kun je namelijk je hoofdtelefoon en de muziekweergave geheel draadloos bedienen, ook als er geen bron fysiek aangesloten is.

Zo kun je bladeren door je muziek, het volume aanpassen, ANC-functies aan- of uitzetten, de batterijstatus bekijken en Auracast activeren om via bluetooth naar meerdere devices te streamen. Ook kun je de achtergrond van het scherm voorzien van een eigen foto. Vooral op plekken waar je je smartphone even niet bij de hand hebt (waar is dat echter nog tegenwoordig?) is dit een leuke en handige accessoire. Wellicht voor in de trein of het vliegtuig.

Headphones-app

De Headphones-app is niet bijzonder veel veranderd sinds onze review van de Tour One M2. Het is nog steeds de plek waar je de hoofdtelefoon volledig naar wens kunt instellen en personaliseren. Dat is ook de kracht van JBL: de grote hoeveelheid opties en extra’s. Je moet er even je weg in vinden en niet alle opties zijn voor iedereen interessant, maar er zit zeker wat tussen waardoor de hoofdtelefoon net wat beter bij jouw gebruik past.

Zo kun je via de app schakelen tussen ANC (actieve ruisonderdrukking), Ambient Aware (omgevingsgeluid is hoorbaar) en TalkThru (helder geluid om een gesprek te voeren). ANC is verder aan te passen voor Adaptive ANC (de hoofdtelefoon past het ANC-niveau aan door te luisteren naar de omgeving) en lekkagecompensatie (of er geluid weglekt doordat de oren niet goed afgesloten zijn). Personi-Fi is een andere interessante functie voor personalisatie, waar we verderop in de review samen met ANC wat meer bij stilstaan.

In de app zien we verder een equalizer met verschillende presets terug, maar je kunt de equalizer ook volledig naar eigen wens instellen. Spatial 360-geluid (Spatial Sound) is een feature van JBL zelf waarmee films, games en muziek wat ruimtelijker klinken. Gecombineerd met head tracking blijven geluiden in de ruimte hangen, waardoor je een nog realistischer gevoel bij de weergave krijgt, met name bij films en games. Voor muziek is het echter iets teveel van het goede; stereo klinkt stukken beter in onze optiek. De Gebaren-optie geeft je de mogelijkheid de gebaren op de oorschelp deels aan te passen en Smart Talk is een handige functie waarmee de hoofdtelefoon herkent dat je praat en snel de TalkThru-functie activeert totdat je gesprek afgelopen is. Kijk je veel films en series, dan is Smart Audio & Video interessant. De hoofdtelefoon schakelt dan automatisch tussen presets voor audio en video, wat voor video het voordeel heeft dat er nauwelijks tot geen lipsynchronisatieproblemen ontstaan.

SilentNow is een functie waarmee je een stille bubbel (zonder geluid) kunt creëren wanneer je wat rust zoekt en Siri of Alexa kunnen geactiveerd worden als je ook spraakbediening wilt gebruiken. Tot slot kun je de hoofdtelefoon automatisch laten uitschakelen na een bepaalde periode en met VoiceAware kun je instellen hoe luid je je eigen stem hoort tijdens gesprekken. Ik heb nog niet eens alle opties en functies besproken, maar zoals je kunt lezen zijn er meer dan voldoende mogelijkheden om de hoofdtelefoon en het gebruik ervan volledig naar eigen wens af te stellen.