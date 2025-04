Sony kondigt 2025 line-up BRAVIA Theatre home audio-producten aan

De line-up bevat de BRAVIA Theatre Bar 6 (een 3.1.2-kanaals soundbar met een draadloze subwoofer) en het BRAVIA Theatre System 6 (een 5.1-kanaals home theatre-systeem). Daarnaast bieden de BRAVIA Theatre Rear 8 (achter luidsprekers) en de BRAVIA Theatre Sub 7 (subwoofer) extra mogelijkheden om je home cinema-opstelling verder uit te breiden. Wanneer deze speakers worden gekoppeld aan een compatibele soundbar zoals de BRAVIA Theatre Bar 9, wordt de bioscoopervaring thuis nog nauwkeuriger nagebootst.

BRAVIA Theatre Bar 6

De BRAVIA Theatre Bar 6 is een 3.1.2-kanaals soundbar met een draadloze subwoofer. Dolby Atmos en DTS:X worden ondersteund. Bovendien zorgt Sony’s Vertical Surround Engine en S-Force PRO Front Surround voor een realistischere, multidimensionale geluidservaring bij andere formaten. Met de upmixer-technologie van Sony kun je driedimensionaal surround sound ervaren, niet alleen met surround sound content, maar ook met stereo content. Als je de BRAVIA Theatre Bar 6 koppelt aan een compatibele BRAVIA TV, herkent Sony’s Voice Zoom 3, aangedreven door AI-machine learning, menselijke stemmen en past het volume aan, zodat zelfs zachte dialogen luid en duidelijk klinken.

BRAVIA Theatre System 6

BRAVIA Theatre System 6 is een alles-in-één 5.1-kanaals 1000W geluidssysteem met een subwoofer en ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X. Het wordt aangedreven door Vertical Surround Engine en S-Force PRO Front Surround. Net als de BRAVIA Theatre Bar 6 beschikt dit home cinema-systeem over Voice Zoom 3, die gebruikmaakt van AI-gedreven algoritmen om ervoor te zorgen dat spraak altijd luid en duidelijk klinkt. Voor een nog meeslepender geluid biedt Multi Stereo de mogelijkheid om stereogeluid van links/rechts naar midden/achter te repliceren voor een multidirectionale geluidservaring.

BRAVIA Theatre Rear 8 (achterluidsprekers) en BRAVIA Theatre Sub 7 (draadloze subwoofer) zijn optionele accessoires. Door de BRAVIA Theatre Rear 8 draadloos te verbinden met een compatibele soundbar, kun je een verbeterde 360-graden geluidservaring creëren die geoptimaliseerd is voor jouw specifieke luisteromgeving, dankzij de unieke 360 Spatial Sound Mapping-technologie van Sony. De BRAVIA Theatre Sub 7 voegt extra laag geluid toe.

Door een BRAVIA TV te combineren met een BRAVIA Theatre home audio-product, kun je genieten van een naadloze ervaring. Voor maximaal gebruiksgemak kun je zowel de BRAVIA als de BRAVIA Theatre bedienen vanaf je smartphone. Met de BRAVIA Connect-app kun je het volume en de instellingen aanpassen en je installatie controleren zonder de afstandsbediening of het on-screen menu te gebruiken. Je kunt ook beide apparaten bedienen op één scherm zonder van afstandsbediening te wisselen. Het is ook mogelijk om functies zoals het geluid en het volume te bedienen met alleen de TV-afstandsbediening. Dankzij de geïntegreerde gebruikersinterface verschijnen de instellingen voor de soundbar automatisch in het BRAVIA Quick Settings-menu.

Soundbar/ Home Theatre system:

​ BRAVIA Theatre Bar 6 BRAVIA Theatre System 6 Type Soundbar, Subwoofer Home theatre system Speaker structuur 3.1.2ch Speakers: Een soundbar (LR/Centre/Up-firing) en een subwoofer 5.1ch Speakers: Een soundbar (LR/Centre/Tweeters), achterluidsprekers (met tweeters) en een subwoofer Power output (totaal) 350W 1000W Belangrijkste specificaties Dolby Atmos®, DTS:X®, Up-firing Speaker, Vertical Surround Engine/ S-Force PRO Front Surround, Sony’s unieke Upmixer, Voice Zoom 3™ Dolby Atmos®, DTS:X®, Vertical Surround Engine) / S-Force PRO Front Surround, Sony’s unieke Upmixer, Multi Stereo, Voice Zoom 3™ Applicatie BRAVIA Connect BRAVIA Connect Beschikbaarheid Pre-order nu / verkrijgbaar vanaf april 2025 Pre-order nu / verkrijgbaar vanaf april 2025 MSRP € 499 € 599

Optionele luidsprekers: