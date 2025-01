Naast de multitaskende huishoudrobot K20+ Pro lanceert SwitchBot nog veel meer producten tijdens de CES 2025. Zo is daar de robotstofzuiger S20 Pro, het slimme slot Lock Ultra en een videodeurbel met extern display.

SwitchBot S20 Pro

De SwitchBot S20 Pro is de opvolger van de SwitchBot S10. Nieuw zijn onder andere de uitschuivende zijborstel voor het stofzuigen en de dweil die zichzelf kan verlengen. In beide gevallen worden hoekjes en randjes beter meegenomen. De zuigkracht is flink hoger dit keer, namelijk 15.000 Pa. Dit keer zijn er twee configuraties verkrijgbaar. Wederom met het auto refill & drainsysteem dat je op de waterleiding kunt aansluiten, maar ook een thuisstation met een reguliere watertank. Je hoeft dus geen External Water Supply meer te gebruiken bij deze opvolger.

SwitchBot Lock Ultra

De Lock Ultra is de opvolger van de Lock Pro. Voorzien van het FastUnlock systeem moet het ontgrendelen nu sneller gaan. Ook kun je op maar liefst 16 verschillende manieren ontgrendelen via de app, vingerafdruk, NFC, stemcommando’s en nog veel meer.

SwitchBot Video Doorbell

De SwitchBot Video Doorbell is een uniek apparaat met een los 4.3-inch display. Je hoeft dus niet op je telefoon te kijken, maar kan gewoon het display naast je neer zetten op de bank om te kijken wie er voor de deur staat. Ook kan je direct met je bezoeker praten via het display. Het zorgt ervoor dat dit model uitstekend voor senioren te gebruiken is. De videodeurbel gaat 20 maanden mee op de batterij en beelden kunnen op de lokale opslag van 512 GB worden opgeslagen.

De camera biedt een 2K-resolutie, nachtvisie, een 165 graden beeldhoek, AI-bewegingsdetectie en uiteraard ook mogelijkheden via de SwitchBot-app. Installatie moet binnen drie minuten klaar zijn.

Prijs en beschikbaarheid

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend. De producten moeten dit jaar lanceren.