Hisense zet in 2025 in op RGB miniled en microled tv’s

TCL en Hisense zijn twee Chinese fabrikanten die laten zien dat televisies hun maximale grootte nog lang niet bereikt hebben. Hisense gaat zelfs nog een stapje verder dan zijn concurrent, met modellen van 116-inch en 136-inch. Hisense eil de 115-inch 115X955 Pro die TCL vorig jaar lanceerde, overtreffen met de lancering van de nieuwe 116-inch 116UX.

De 116UX is een van de eerste lcd-tv’s van Hisense met een nieuw ontwikkelde RGB miniled-achtergrondverlichting, die Hisense zelf TriChroma noemt. Het bedrijf beweert dat deze techniek 97% van de BT.2020-kleurruimte kan reproduceren, en daarmee zelfs QD-OLED overtreft.

De tv wordt aangestuurd door de nieuwe Hi-View AI Engine X, levert een helderheid tot 10.000 nits en beschikt over een ingebouwd 6.2.2-kanaals luidsprekersysteem. Het model ondersteunt HDR10, Dolby Vision IQ en IMAX Enhanced en draait op Google TV. Dit alles met een slank profiel van minder dan 40 mm.

Daarnaast kondigde Hisense op CES 2025 plannen aan om dit jaar een 136-inch microLED-tv op de Amerikaanse consumentenmarkt te lanceren. In tegenstelling tot miniled is microLED een technologie waarbij de pixels zelf licht geven, waardoor een lcd-paneel niet nodig is, omdat de leds klein genoeg zijn om als afzonderlijke subpixels te functioneren. Hisense geeft aan dat de tv 95% van de BT.2020-kleurruimte en een piekhelderheid tot 10.000 nits bereikt, met een native contrastverhouding van 1.000.000:1. Ook is er ondersteuning voor 120Hz, VRR, Dolby Vision, HDMI 2.1, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode, HDR10+ en meer. De tv draait op Vidaa OS.

Samsung heeft ook al microled-televisies op de markt, maar deze zijn vooralsnog onbetaalbaar. Wat Hisense voor zijn modellen gaat vragen is vooralsnog onbekend.