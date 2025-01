Nanoleaf lanceert Floor Lamp, Lightstrip, 4D Camera V2 en meer

Nanoleaf lanceert vier nieuwe producten tijdens de CES 2025 in Las Vegas, namelijk de Smart Multicolor Floor Lamp, PC Screen Mirror Lightstrip, Nanoleaf 4D Camera V2 en de LED Light Therapy Face Mask.

Smart Multicolor Floor Lamp

De Smart Multicolor Floor Lamp is een vloerstaande lamp, een soort verticale ledstrip, en kan 16 miljoen kleuren weergeven (ook in overlopende kleuren) en ondersteunt alles waar het merk zo bekend om staat. Van synchroniseren met muziek tot diverse scenes. Werkt ook met de Sense+ Switch motion sensor. De lamp is te bedienen via de Nanoleaf-app en via Matter-over-WiFi. Een prijs is nog niet bekend, maar de lamp moet in het eerste kwartaal van 2025 verschijnen.

PC Screen Mirror Lightstrip

Zeg maar Ambilight, maar dan van Nanoleaf en voor je pc-monitor. De lamp moet makkelijk te buigen en achter je scherm te bevestigen zijn en zal de actie op het scherm van het juiste licht voorzien. Hoeft overigens niet, kan ook elders in de kamer gehangen worden, want de Lightstrip heeft een lengte van 2.5 meter. Kan meerdere kleuren tegelijk weergeven om je entertainment een boos te geven. Werkt via de Nanoleaf Desktop-app en je plugt de Lightstrip makkelijk in via je pc. De PC Screen Mirror Lightstrip verschijnt in het tweede kwartaal van 2025.

Nanoleaf 4D Camera V2

We zijn eerder met de eerste versie aan de slag geweest in deze review. Versie twee komt in het tweede kwartaal van 2025 met verbeterde specificaties, design en een verbeterd installatieproces. Ook is de cameramount groter waardoor het beeld van je televisie beter bekeken kan worden. Werkt net als Ambilight en geeft kleur aan de wand achter je televisie, overeenkomend met de kleuren op je televisie.

LED Light Therapy Face Mask

Een uniek product in het assortiment van Nanoleaf. Dit is namelijk een geavanceerd masker voor de verzorging van je huid. NIR, oftewel Near Infrared Light, pakt huidproblemen als lijntjes, acne, oneven kleuren en collageenproductie aan om je huid optimaal te verzorgen. Komt ook naar de EU later in dit jaar.