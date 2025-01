Beans View lanceert D210 binnencamera voor 18,99 euro

Het merk lanceert vandaag het eerste product, de D210 gemotoriseerde binnencamera. De camera komt in twee verschillende varianten op de markt. Kies uit een variant met 1080p resolutie of kies de 2K-camera. Je ontvangt realtime waarschuwingen bij het detecteren van beweging, er is nachtvisie en ze zijn makkelijk te installeren volgens Beans View. Je kunt lokaal de beelden opslaan op een micro-sd-kaart of via de cloud. Ook is er tweewegcommunicatie aanwezig. Het gaat hier om een Pan- en Tiltcamera, dus deze kan gemotoriseerd volledig om zich heen kijken en eventuele indringers volgen. Alles lijkt in orde dus, maar waar zit het verschil met andere merken? De Beans View D210 gemotoriseerde binnencamera kost slechts 18,99 euro voor de HD-versie en 21,99 euro voor de 2K-versie.

Ook wij waren verrast over de prijs. Het merk richt zich volgens eigen zeggen op jonge gezinnen en wil kwaliteit en innovatie tegen eerlijke prijzen bieden. De camera’s zijn ontworpen voor gezinnen met kinderen en huisdieren en zijn binnen een paar minuten makkelijk zelf te installeren. De D210 weet onderscheid te maken tussen beweging van een huisdier of een mens.

Over Beans View

Beans View is een jong en innovatief merk, geboren om slimme oplossingen voor thuisbeveiliging te bieden, met als doel technologie voor iedereen toegankelijk te maken. Met producten die gemakkelijk te gebruiken zijn en ontworpen voor de behoeften van nieuwe gezinnen, zet Beans View zich in om thuisbeveiliging gemakkelijk, slim en betaalbaar te maken voor elk budget. Bekijk de website van Beans View.