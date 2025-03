Xiaomi 15 Series legt wederom de nadruk op fotografie

Net als bij de voorganger staat fotografie weer hoog in het vaandel. Voorzien van een Leica Summilux optische lens moeten gebruiker wederom ultieme foto’s en video’s kunnen vastleggen. Je krijgt daarnaast Android 15 met vier jaar Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates voor beide smartphones.

Dit is de Xiaomi 15 Ultra

De Xiaomi 15 Ultra is voorzien van een groot Amoled-scherm van 6,73-inch in een resolutie van 3.200 bij 1.440 pixels. Dit komt neer op een pixeldichtheid van 522 ppi. Ook heeft het scherm een piekhelderheid van 3.200 nits, dus fel zonlicht moet geen probleem zijn en een dynamische verversingssnelheid van 1 tot 120Hz. Aan boord vinden we de QUalcomm Snapdragon 8 Elite met 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. Ook is er een variant met 1 TB aan opslaggeheugen verkrijgbaar. De batterij heeft een capaciteit van 5.410 mAh en kan met 90W bedraad en 80W draadloos opgeladen worden. Verder is er ondersteuning voor Wi-Fi 7, dual sim, NFC en bluetooth 6.0.

Het draait natuurlijk vooral om de fotografie bij dit toestel. In samenwerking met Leica is daar het Leica Vario Summilux 1:1.63-2.6/14-100 ASPH systeem met een 23mm hoofdcamera van Leica van 50 megapixel (f/1.63 met OIS, 1-inch sensor), een telephoto camera van 50 megapixel (f/1.8 met OIS, 70mm), een telephoto camera van 200 megapixel (f/2.6 met OIS, 100mm) en een ultragroothoekcamera van 50 megapixel (f/2.2, 115 graden). Filmen met kan in maximaal 4K met 120fps met Dolby Vision. De camera voorop beschikt over 32 megapixel (f/2.0, 90 graden).

Dit is de Xiaomi 15

Is bovenstaande nu net een stapje teveel? Dan is daar ook de gewone Xiaomi 15. Dit toestel is voorzien van een oled-scherm van 6,36-inch in een resolutie van 2.670 bij 1.200 pixels met een verversingssnelheid van 1-120Hz en 3.200 nits piekhelderheid. Ook hier vinden we de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Elite, maar dan met 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij van 5.240 mAh kan met 90W bedraad of 50W draadloos opgeladen worden.

Hier vinden we het Leica Vario Summilux 1:162-2.2/14-60 ASPH systeem met een 23 mm hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.62 met OIS) met een 1/1.31″-sensor. Daarnaast een 60mm telephoto camera van 50 megapixel (f/2.0 met OIS) en een ultragroothoekcamera van 50 megapixel (f/2.2, 115 graden). Filmen kan op dit toestel met maximaal 4K met 60 fps. De frontcamera lijkt identiek, net als ondersteuning voor Wi-Fi 7, dual-sim, NFC en bluetooth 6.0.

Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi 15 zal verkrijgbaar zijn in vier kleuropties: Zwart, Wit en Groen en komt in 2 opslagvarianten: 12 GB+512 GB voor 1099,90 euro en 12 GB+256 GB voor 999 euro.

De Xiaomi 15 Ultra zal verkrijgbaar zijn in drie kleuropties: Zwart, Wit en Zilver Chroom en komt in 16 GB+512 GB voor 1499,90 euro.