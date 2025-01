Samsung en Google waren er al langer mee bezig, maar het werd geen 2024, maar 2025. En geen Project Caviar of IAMF, maar Eclipsa Audio. Eclipsa Audio is een nieuwe 3D-audiotechnologie die Samsung in samenwerking met Google heeft ontwikkeld. Het is Samsungs antwoord op Dolby Atmos en DTS:X en belooft een meeslepende driedimensionale geluidservaring. Het unieke is vooral dat het hier gaat om een open standaard. In tegenstelling tot bij de andere 3D-audiotechnologieën hoeft hier geen geld betaald te worden om het aan producten toe te voegen.

Eclipsa Audio stelt makers van content in staat om de locatie, intensiteit en ruimtelijke reflecties van geluid aan te passen. Dit zorgt voor een meer realistische en meeslepende audio-ervaring, waarbij het lijkt alsof het geluid van alle kanten komt, net zoals Dolby Atmos dus. Samsung heeft in een persbericht bekendgemaakt dat Eclipsa Audio wordt geïntegreerd in alle televisies en soundbars die de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2025 uitbrengt, waaronder de Crystal UHD Series en de Neo QLED 8K-modellen. Op dit moment is YouTube het enige platform dat Eclipsa Audio ondersteunt. Vanaf 2025 kun je dus op je Samsung-apparaat genieten van Eclipsa Audio, in ieder geval op YouTube. Mogelijk moet je hier wel een YouTube Premium-abonnement voor hebben.

Samsung en Google hebben in samenwerking met de TTA (Telecommunications Technology Association) ook een certificeringsprogramma gestart voor apparaten die gebruikmaken van Eclipsa Audio zodat consumenten ervan verzekerd zijn dat het gaat om producten die voldoen aan de hoogste standaard.