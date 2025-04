Snel de tv-speakers upgraden

Bovenstaande klinkt misschien als een negatief verhaal waarin vooral zaken ontbreken. Een andere, correctere lezing is dat de Bravia Theatre Bar 6 net een soundbar is voor mensen die een eenvoudig en snelle upgrade zoeken. Het belooft het geluid van je filmavond te verbeteren, meer niet. Een pluspunt aan dat beperkter functieaanbod? Het betekent dat het instellen van de Sony-soundbar heel vlug geregeld is. Je steekt de stroomkabel in, sluit de HDMI-kabel aan en je bent klaar. Er is een app die bij de soundbar hoort, maar die gebruiken mag je gerust optioneel noemen. Je kunt eigenlijk alles via de meegeleverde mini-remote regelen. Via de remote of de app schakel je zo de Geluidsveld-technologie van Sony in (een surroundalgoritme), of kies je voor Nachtmodus en/of Stemmodus. De subwoofer apart afregelen is mogelijk. Daar was ik wel gelukkig mee, want in de woonkamer was het laag echt wel heel present.

Moeilijk doen over de plaatsing, daar doet de Bar 6 niet aan mee. Zoals gezegd is dit een compactere soundbar, met een bescheiden breedte van 97 cm. Dat is heel wat kleiner dan de grote Atmos-balken, die bij tv’s van minder dan 55 inch vaak te fors overkomen. Dit Sony-toestel kun je dus wel makkelijk combineren bij een kleiner scherm. Of bij een grotere televisie waarbij je gewoonweg geen extra opvallend toestel wil. Dankzij het afgeronde design met weinig opvallende elementen is de Bravia Theatre Bar 6 immers een soundbar die zichzelf visueel wegcijfert. De hoogte is beperkt, waardoor je het kunt gebruiken met een televisietoestel met een lage stand of voeten. In de doos zit het nodige om het op te hangen. Dat lijkt niet bijzonder moeilijk; zoals de meeste soundbars tegenwoordig hang je het wel met de rug tegen de muur, waardoor het relatief ver uitsteekt.