HDMI 2.2 en Ultra96-HDMI-kabels aangekondigd

HDMI 2.2 is een nieuwe standaard voor HDMI en levert tot 96 Gbps bandbreedte voor 8K, 16K, VR en meer. De hogere bandbreedte vereist een nieuwe kabel die onder de naam Ultra96-HDMI gaat.

Wat is er nieuw in HDMI 2.2?

HDMI 2.2 ondersteunt verschillende nieuwe mogelijkheden. De verhoogde bandbreedte van 96 Gbps bandbreedte betekent dat de HDMI 2.2-versie 4k-beelden met maximaal 480Hz kan sturen, of 12k-beelden met 120Hz. 16k zou ook mogelijk zijn op 30Hz.

Ook is de nieuwe standaard voorzien van een verbeterd Latency Indication Protocol, waarmee de synchronisatie tussen audio en video verbeterd moet worden. Dit is met name interessant voor gebruikers met een receiver of soundbar.

Bij HDMI 2.2 komt ook (weer) een nieuwe kabel, maar deze keer moet het voor de consument duidelijk zijn welke kabel de nieuwste mogelijkheden ondersteunt. De Ultra96-HDMI-kabel heeft dezelfde connector als bestaande kabels en is dus backwards compatible. De naam Ultra96 moet op de verpakking te zien zijn.

HDMI 2.2 moet in eerste helft van dit jaar uitgebracht worden. Daarna kunnen fabrikanten HDMI 2.2-apparatuur uitbrengen. Net zoals bij HDMI 2.1 is het voor apparaten niet vereist dat ze alle features in de nieuwe specificatie ondersteunen, dus een ‘HDMI 2.2’-poort op een apparaat ondersteunt niet noodzakelijk een 96Gbit/s-bandbreedte. De eerste compatibele kabels worden eind dit jaar verwacht en in 2026 moet de eerste compatibele apparatuur verschijnen.