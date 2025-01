Roborock Saros Z70 robotstofzuiger ruimt ook op met een grijparm

Het afgelopen jaar hebben we heel veel robotstofzuigers voorbij zien komen. Alhoewel er toch weer sprake was van innovatie met de multifunctionele thuisstations, is het toch lastig om in 2025 weer opnieuw te innoveren bij een product dat eigenlijk al zo goed als af is. Roborock probeert het nu met de Saros Z70, een robotstofzuiger met grijparm die meteen helpt opruimen. De video hieronder van ZDNET laat zien hoe dat in z’n werk gaat.

Uit de bovenkant van de robotstofzuiger gaat een luik open waar de robotarm omhoog komt. Zodra dit model obstakels detecteert die het op kan pakken komt de arm omhoog. Je kan vooraf bepaalde locaties instellen waar de items weer gedropt moeten worden. Vervolgens wordt er weer verder schoongemaakt.

De Roborock Saros Z70 ziet eruit als een prototype, maar de robotstofzuiger moet daadwerkelijk op de markt verschijnen. Website The Verge heeft het over juni van dit jaar. De robot zelf beschikt over kunstmatige intelligentie voor het navigeren, een zuigkracht van 22.000 Pa en een dweilfunctie. De robot is ook erg laag met een hoogte van nog geen acht centimeter. Hierdoor moet ook het schoonmaken onder kasten geen probleem zijn. Een prijs is op dit moment nog niet bekend voor de Saros Z70.