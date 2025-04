Sony stopt voorlopig met uitbrengen 8K-tv’s

De laatste 8K-tv’s van Sony, de Z9K-modellen, werden in 2022 geïntroduceerd en waren beschikbaar in 75- en 85-inch formaten. Deze modellen bleven ook in 2023 en 2024 op de markt, maar tijdens de recente lancering van de nieuwe modellen in 2025 bevestigde Sony dat de productie van de Z9K nu officieel is beëindigd. De televisies zullen alleen nog verkrijgbaar zijn zolang de huidige voorraad strekt.

Deze ontwikkeling roept de vraag op wat de toekomstplannen van Sony zijn op het gebied van televisietechnologie. Voor 2025 richt het bedrijf zich op de lancering van nieuwe high-end QD-OLED-tv’s met 4K-resolutie, onder de naam Bravia 8 II. Daarnaast is er een prototype van een lcd-tv met RGB-led-achtergrondverlichting in ontwikkeling, die ook 4K-resolutie zal hebben, althans in de kleinere formaten. Hoewel Sony geen commentaar wilde geven op de langetermijnplannen, sluiten ze een eventuele terugkeer naar 8K-technologie in de toekomst niet uit.

De timing van deze beslissing is opmerkelijk, vooral gezien de recente lancering van de PlayStation 5 Pro, die 8K-uitvoer via HDMI 2.1 ondersteunt. Ondanks deze technologische vooruitgang heeft de nieuwe gameconsole de interesse in 8K-televisies voor thuisgebruik niet significant kunnen vergroten. Dit wijst erop dat de markt voor 8K-televisies nog niet de gevestigde standaard is geworden die aanvankelijk werd verwacht. Terwijl Samsung nog steeds plannen heeft om in 2025 twee, mogelijk zelfs drie, 8K-tv-series aan te bieden, hebben de meeste andere merken zich al teruggetrokken uit deze markt. LG heeft bijvoorbeeld sinds 2023 geen nieuwe 8K-modellen meer geïntroduceerd.